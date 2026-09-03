النفط يبلغ ذروة 6 أسابيع وسط تجدد التوتر بالشرق الأوسط

حومت أسعار النفط ​بالقرب من أعلى مستوياتها في 6 أسابيع اليوم الخميس، بعد أن ‌فاقمت الهجمات الأمريكية ​الجديدة على إيران، فضلاً عن أحدث التهديدات الإسرائيلية لطهران بسبب المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.76 دولار، بما يعادل 1.8 %، إلى 97.39 دولاراً للبرميل، ما محا خسائر تكبدتها في وقت سابق، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ⁠الأمريكي 1.91 دولار، أو 2.1 %، إلى 92.92 دولاراً. ويتجه العقدان نحو تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، وسجلا أعلى مستوياتهما في 6 أسابيع في وقت سابق من الجلسة.

وأظهرت بيانات شحن أولية صدرت اليوم الخميس، أن ست سفن شحن للسلع الأولية عبرت مضيق هرمز أمس ​الأربعاء، بانخفاض ⁠عن 11 سفينة في ⁠اليوم السابق، وهو رقم أقل من المتوسط المسجل على مدى 10 أيام والبالغ 13 سفينة تقريباً.

وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل الطاقة لدى "يو.بي.إس": «لا تزال سوق النفط تعاني شحاً، إذ ⁠تتراجع المخزونات النفطية عالمياً، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع. وقد تحظى الأسعار أيضاً بدعم من التوتر المستمر في الشرق الأوسط».

وقال مسؤولان ‌عراقيان في قطاع الطاقة، أمس الأربعاء، إن العراق زاد صادراته النفطية إلى نحو 2.34 مليون برميل ​يومياً في أغسطس من حوالي 1.35 مليون برميل يومياً في يوليو، مع توقع زيادة صادرات سبتمبر أيضاً.