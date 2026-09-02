«التربية» تكشف مواعيد الاختبارات والتقييمات للعام الدراسي 2026 - 2027

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد الاختبارات والتقييمات التي يخضع لها الطلبة على مدار العام الدراسي 2026-2027، بدءاً من الاختبار التشخيصي في سبتمبر، مروراً باختبارات نهاية الفصول الدراسية والتقييم الختامي المدرسي، وصولاً إلى الاختبارات التعويضية واختبارات الإعادة في يوليو، وذلك ضمن الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة.

ورسم الدليل خريطة زمنية لمراحل التقييم خلال العام الدراسي من أغسطس حتى يوليو، تتضمن مواعيد الاختبارات والتقييمات المدرسية والمركزية، إلى جانب الدراسات الدولية والوطنية، وإعلان نتائج الفصول الدراسية، ووضع خطط التدخل لسد الفاقد التعليمي وفق نتائج الطلبة.

الاختبار التشخيصي

وبحسب الدليل، يبدأ خلال شهر سبتمبر تطبيق الاختبار التشخيصي، وإعداد خطط التدخل العلاجية والإثرائية وتنفيذها، إلى جانب تطبيق التقييم الأساسي للغة العربية ABA، والإعلان عن نتائج دراسة PISA 2025، وتطبيق دراسة PIRLS 2026، فضلاً عن تطبيق اختبار الكفاءة القياسي SPA. وفي أكتوبر، تطبق التقييمات المدرسية لقياس كفاءات الطلبة المعرفية والمهارية، ويستكمل تطبيق التقييم الأساسي للغة العربية ABA، إلى جانب تطبيق اختبار الكفاءة القياسي SPA، واستكمال دراسة PIRLS 2026.

اختبارات الفصل الأول

وحدد الدليل شهر نوفمبر لبدء دعم مهارات الطالب وإعداده لاختبار نهاية الفصل الدراسي الأول، مع عقد لقاءات مع أولياء الأمور لمناقشة مستويات الطلبة وجاهزيتهم لاختبار نهاية الفصل، كما تبدأ اختبارات الفترة لنهاية الفصل الدراسي الأول، إلى جانب استكمال تطبيق دراسة PIRLS 2026. وأما في ديسمبر، فتستأنف الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الأول، إلى جانب الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الأول.

وفي يناير، تعلن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للطلبة، وتعقد لقاءات مع أولياء الأمور لمناقشة تطور المستوى التحصيلي، كما تبنى خطط التدخل لسد الفاقد التعليمي وفق نتائج نهاية الفصل الدراسي الأول، ويطبق التقييم القائم على المشاريع لطلبة الحلقة الثانية.

تقييم ختامي

وخلال فبراير، تطبق التقييمات المدرسية لقياس كفاءات الطلبة المعرفية والمهارية، إلى جانب رصد نتائج التعلم والتقييم القائم على المشاريع. وفي مارس، يطبق التقييم الختامي المدرسي SSA، وهو ما يتوافق مع الضوابط الواردة في الدليل بشأن تطبيق التقييمات الختامية المدرسية لمواد المجموعة A خلال آخر أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني.

وأما أبريل، فيشهد إعلان نتائج نهاية الفصل الدراسي الثاني للطلبة، وعقد لقاءات مع أولياء الأمور لمناقشة تطور المستوى التحصيلي، وبناء خطط التدخل لسد الفاقد التعليمي وفق نتائج نهاية الفصل الثاني، إضافة إلى تطبيق دراسة TIMSS 2027.

اختبارات نهاية العام

وتتواصل مراحل القياس خلال مايو، بتطبيق التقييمات المدرسية لقياس كفاءات الطلبة المعرفية والمهارية، واستكمال تطبيق دراسة TIMSS 2027، وتطبيق اختبار الكفاءة القياسي SPA. وفي يونيو، يستكمل تطبيق اختبار الكفاءة القياسي SPA، وتطبق الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثالث، يعقبها إعلان نتائج نهاية العام الدراسي. وحدد الدليل يوليو لتطبيق الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الثالث واختبارات الإعادة، ثم إعلان نتائج اختبارات الإعادة.

وبذلك تمتد منظومة التقييم، وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، على مدار العام الدراسي بأكمله، فلا تقتصر على اختبارات نهاية الفصول، وإنما تبدأ بالتشخيص وتحديد مستوى الطالب، وتتخللها تقييمات مدرسية واختبارات قياسية وتقييمات ختامية ومركزية، وصولاً إلى الاختبارات التعويضية والإعادة، بما يربط نتائج التقييم بخطط التدخل ومعالجة الفاقد التعليمي.