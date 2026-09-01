من الحضور إلى الإنصراف.. مدراس تضبط تفاصيل اليوم الدراسي

عمّمت مدارس حكومية على أولياء الأمور حزمة من ضوابط الانضباط المدرسي، تضمنت حزمة إجراءات لتنظيم اليوم الدراسي للطلبة، تبدأ بالالتزام بمواعيد الحضور والزي المدرسي والمظهر العام، وتشمل حظر الهواتف والأجهزة اللوحية وكاميرات التصوير، ومنع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والمحافظة على الممتلكات العامة، وصولاً إلى تنظيم تواصل الطلبة مع أسرهم أثناء الدوام وآليات خروجهم وانصرافهم من المدرسة.

وأكدت المدارس، في تعميمات وجهتها إلى أولياء الأمور، أن الانضباط المدرسي يمثل أحد أنواع التربية السلوكية التي تسهم في تعزيز مفهوم الالتزام واتباع القوانين العامة، داعية الأسر إلى المشاركة في بناء شخصية الطالب ليكون واعياً ومسؤولاً وقادراً على المشاركة في بناء وخدمة المجتمع، ومشددة على أن الوصول إلى بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة.

وتوزعت الضوابط على مختلف تفاصيل اليوم المدرسي، بحيث لا يقتصر مفهوم الانضباط على حضور الطالب إلى المدرسة وعدم التأخر، وإنما يمتد إلى سلوكه ومظهره وطريقة تعامله مع الآخرين، وما يحمله معه من أجهزة ومأكولات ومشروبات، ومدى محافظته على مرافق المدرسة، فضلاً عن آليات التواصل مع الأسرة والخروج من المدرسة أثناء ساعات الدوام.

ووضعت المدارس الالتزام بالحضور في الموعد المحدد قبل بدء طابور الصباح في مقدمة الضوابط، مؤكدة أهمية وصول الطلبة مبكراً بما يسمح لهم ببدء يومهم الدراسي بصورة منتظمة، ويحد من حالات التأخر التي يمكن أن تؤثر في انتظام الحصص الأولى.

وشددت على الالتزام بلوائح السلوك وتعليمات المدرسة، والتحلي بالاحترام والرقي في التعامل مع الآخرين، سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه، بما يجعل الانضباط مسؤولية مستمرة طوال ساعات وجود الطالب في المدرسة، وليس مرتبطاً بالحصة الدراسية وحدها. ويشمل ذلك الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الهيئات الإدارية والتدريسية، واحترام الزملاء، والمحافظة على النظام داخل الممرات والساحات والمرافق المشتركة، بما يدعم توفير بيئة مدرسية تساعد الطلبة على التركيز والتعلم.

ومنحت المدارس الزي والمظهر الشخصي مساحة واضحة ضمن تعليمات الانضباط، إذ شددت على ضرورة الالتزام بالزي المدرسي المقرر والمخصص لكل حلقة دراسية، وعدم ارتداء ملابس تخالف الزي المعتمد، إلى جانب المحافظة على المظهر العام والنظافة الشخصية، كما تضمنت الضوابط الالتزام بارتداء الزي الرياضي في اليوم المخصص لحصة الرياضة فقط، ومنع الإكسسوارات واستخدام أدوات التجميل ووضع طلاء الأظافر، في إطار تنظيم المظهر العام داخل البيئة المدرسية.

وامتدت التعليمات إلى الملابس الشتوية، إذ حددت بعض التعميمات ضوابط للسترات التي يسمح بارتدائها، ومنعت السترات الملونة والمغلقة «الهودي»، مع تحديد ألوان معتمدة للملابس الشتوية، بما يحافظ على اتساق المظهر المدرسي.

وتضع هذه الإجراءات مسؤولية مشتركة على المدرسة والأسرة، إذ يبدأ الالتزام بالزي والمظهر قبل وصول الطالب إلى بوابة المدرسة، الأمر الذي يستدعي متابعة ولي الأمر للتعليمات المعتمدة والتأكد من التزام الأبناء بها بصورة يومية.

وبرزت الهواتف والأجهزة الإلكترونية ضمن أهم المحظورات التي تضمنتها تعليمات الانضباط، حيث نصت التعميمات على منع إحضار الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية «آيباد» وكاميرات التصوير إلى المدرسة، ويستهدف ذلك تنظيم وجود الأجهزة الشخصية خلال ساعات الدراسة، وتجنب استخدامها بصورة قد تؤثر في تركيز الطلبة أو سير الحصص الدراسية، إلى جانب ضبط عملية التصوير داخل البيئة المدرسية.

ولم تقتصر التعليمات على إحضار الأجهزة، وإنما امتدت إلى طريقة تواصل الطلبة مع أسرهم أثناء اليوم الدراسي، حيث أكدت ضرورة عدم اتصال الطالب بولي الأمر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من دون الحصول على إذن من إدارة المدرسة.

وأدخلت المدارس نوعية الأغذية والمشروبات التي يصطحبها الطالب معه ضمن منظومة الانضباط المدرسي، إذ طالبت بالالتزام بإحضار الوجبات الصحية وتجنب الوجبات غير الصحية، بما يعزز الممارسات الغذائية السليمة خلال ساعات الدراسة.

وفي المقابل، تضمنت التعليمات منع إحضار المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة منعاً باتاً، إضافة إلى منع إحضار العلكة، لتصبح محتويات الحقيبة الغذائية للطالب جزءاً من مسؤولية الأسرة في الالتزام بالتعليمات المدرسية، ويعكس إدراج الغذاء ضمن ضوابط الانضباط اتساع مفهوم البيئة المدرسية المنظمة، بحيث لا يرتبط فقط بالسلوك الأكاديمي داخل الصف، وإنما يشمل الممارسات اليومية التي تصاحب الطالب منذ دخوله المدرسة وحتى انتهاء يومه الدراسي.

وأكدت المدارس أهمية المحافظة على ممتلكاتها ومرافقها وعدم إتلافها أو العبث بها، وحددت التعليمات عدداً من المرافق التي ينبغي المحافظة عليها، ومنها الكراسي والطاولات والمقاعد والجدران، كما امتدت المسؤولية إلى الحافلات المدرسية، إذ تضمنت الضوابط عدم إتلاف مقاعد الحافلات، بما يرسخ لدى الطلبة مفهوم أن المحافظة على الممتلكات العامة جزء من السلوك المسؤول.

وتسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز ثقافة احترام المرافق المشتركة لدى الطلبة، وإدراك أن ما توفره المدرسة من تجهيزات ومرافق يمثل جزءاً من البيئة التعليمية التي يستخدمها جميع الطلبة، وبالتالي فإن المحافظة عليها مسؤولية جماعية.

وتكشف الضوابط عن توسع مفهوم الانضباط المدرسي ليشمل جوانب رئيسية هي الحضور والالتزام بالوقت، والسلوك، والزي والمظهر، والأجهزة الإلكترونية، والغذاء، والمحافظة على الممتلكات، والتواصل مع الأسرة، والخروج والانصراف، بما يجعل الطالب أمام منظومة واضحة من المسؤوليات منذ دخوله بوابة المدرسة وحتى مغادرته، كما تعكس التعميمات أهمية الدور الذي تضطلع به الأسرة في إنجاح هذه المنظومة، إذ إن جانباً كبيراً من الضوابط يبدأ تطبيقه من المنزل، سواء من خلال التأكد من الحضور في الوقت المناسب، أو الالتزام بالزي، أو عدم اصطحاب الأجهزة المحظورة، أو تجهيز وجبات صحية، أو الالتزام بمواعيد استلام الأبناء.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى التعاون معها في تطبيق التعليمات وتعريف أبنائهم بها ومتابعة التزامهم، مؤكدة أن بناء بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة لا يتحقق من خلال الإجراءات وحدها، وإنما من خلال تكامل دور الأسرة والمدرسة في ترسيخ المسؤولية والالتزام لدى الطلبة.