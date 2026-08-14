«طرق الشارقة»: تحويلة مرورية على تقاطع الشيخ خليفة ومليحة حتى 6 ديسمبر





أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن بدء تطبيق تحويلة مرورية مؤقتة عند تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع شارع مليحة، اعتباراً من بعد غد الأحد الموافق لـ 16 أغسطس الجاري وحتى الأحد 6 ديسمبر 2026، وذلك ضمن أعمال تحسين التقاطع ورفع كفاءة الحركة المرورية على أحد المحاور الحيوية في الإمارة.

وأكدت الهيئة أن التحويلة تأتي في إطار الأعمال التطويرية الهادفة إلى تعزيز انسيابية المركبات والارتقاء بكفاءة شبكة الطرق، داعية السائقين ومستخدمي الطريق إلى استخدام المسارات البديلة المعتمدة والالتزام باللوحات الإرشادية والتعليمات المرورية الموضوعة في موقع الأعمال.

وشددت على أهمية الانتباه أثناء القيادة في محيط التقاطع والتقيد بمسارات التحويلة، بما يحافظ على سلامة مستخدمي الطريق ويسهم في الحد من الازدحامات وضمان انسيابية الحركة خلال فترة تنفيذ المشروع. وتندرج هذه الأعمال ضمن مشروع تطوير الربط بين شارع الشيخ خليفة بن زايد وشارع مليحة، في إطار خطط تطوير شبكة الطرق ومواكبة النمو العمراني والحركة المرورية في إمارة الشارقة.