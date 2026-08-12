ارتفاع أسعار المستهلكين في أمريكا خلال يوليو



ارتفعت أسعار المستهلكين قليلاً في الولايات المتحدة في ​يوليو، في ما يمكن أن يضعف مبررات ‌رفع سعر الفائدة ​من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الشهر المقبل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% في يوليو تموز بعد تراجعه 0.4% في يونيو، والذي كان أول انخفاض يسجله المؤشر في ⁠ست سنوات.

وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% مقارنة مع 3.5% في يونيو.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يوليو، بعدما استقر دون تغيير في يونيو.

وارتفع المؤشر الأساسي 2.5% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في ‌يوليو تموز، بعدما ارتفع 2.6% في يونيو. وتوقع ‌اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% وأن يرتفع التضخم الأساسي ‌0.2% خلال الشهر.

ويتتبع البنك المركزي الأمريكي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باعتباره مقياساً أساسياً ​في مسعاه لتحقيق ‌هدفه التضخمي البالغ 2%.

بيانات الوظائف

وجاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ⁠في أعقاب بيانات صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت خسائر غير متوقعة في الوظائف خلال الشهر الماضي.

وقبل صدور التقرير بشأن مؤشر أسعار المستهلكين، أشارت ​أداة فيد ووتش ⁠التابعة لسي. إم. إي إلى ⁠أن الأسواق المالية توقعت احتمالاً بنحو 46% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 و16 سبتمبر.

وسيطلع صانعو السياسة على تقارير مؤشر أسعار المستهلكين والتوظيف لشهر أغسطس آب قبل انعقاد ذلك الاجتماع. ويتوقع اقتصاديون تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في أغسطس، ما يعكس الارتفاع الحديث في أسعار النفط. ومن المتوقع أيضا أن ينتعش نمو الوظائف.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يتراوح من 3.50% ​إلى 3.75%.

ورغم أن تباطؤ التضخم في يوليو قد يحد من التوقعات برفع أسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن يوفر ذلك قدراً كبيراً من الارتياح للمستهلكين، إذ لا تواكب الأجور ​ارتفاع الأسعار.