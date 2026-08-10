دبي.. افتتاح 5 مشاريع مرورية خلال 7 أيام

لا تهدأ عجلة الإنجاز في دبي، فكل يوم ترى مشروعاً جديداً، وقد سجلت هيئة الطرق والمواصلات ريادة في المشاريع النوعية، حيث افتتحت خلال 7 أيام 5 مشاريع، ما يعكس تسارع وتيرة الإنجاز والتميز في دبي، حيث لا مشاريع مؤجلة ولا تأخير مقبول، الهيئة افتتحت يوم أمس أعمال التوسعة المرورية على شارع الشيخ زايد، وذلك من خلال إضافة مسار مروري جديد بطول 2 كيلومتر للحركة المرورية القادمة من أبوظبي بالقرب من محطة مترو برج خليفة - دبي مول وبالاتجاه إلى تقاطع المركز التجاري، وفي الوقت ذاته افتتحت «طرق دبي» نفقاً جديداً بطول 260 متراً وبسعة مسار مروري واحد، ضمن مشروع تطوير شارعي عود ميثاء - الأصايل، كما أعلنت عن افتتاح الجسر الجنوبي (الأيمن) ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول 700 متر، وبسعة 4 مسارات، وبطاقة استيعابية قدرها 6000 مركبة في الساعة، ونفذت حلولاً مرورية على شارع لطيفة بنت حمدان، لرفع الطاقة الاستيعابية وكفاءة الحركة المرورية لمستخدمي الطريق في تلك المنطقة، كما أنجزت جسر الدراجات الجديد الذي يعبر شارع الشيخ زايد بطول 528 متراً.

طاقة استيعابية

وتفصيلاً أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال التوسعة المرورية على شارع الشيخ زايد، وذلك من خلال إضافة مسار مروري جديد بطول 2 كيلومتر للحركة المرورية القادمة من أبوظبي بالقرب من محطة مترو برج خليفة - دبي مول وبالاتجاه إلى تقاطع المركز التجاري، ليرتفع عدد المسارات من 6 إلى 7 مسارات، ويقابل ذلك زيادة في الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 17%، ما يسهم في خفض زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 10% خلال أوقات الذروة.

ويأتي هذا التحسين امتداداً لحزمة من الحلول المرورية، التي تنفذها الهيئة على شارع الشيخ زايد، بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق، وتحسين الربط مع شبكة الطرق المحيطة، ورفع كفاءة الطريق والانسيابية المرورية في الطرق الرئيسة في إمارة دبي، ما يسهم في الحد من الاختناقات المرورية، وتقديم تجربة تنقل أكثر سلاسة وكفاءة لمستخدمي الطريق للحركة التجارية والتنقل اليومي في الإمارة.

وتسهم التوسعة المرورية الجديدة في رفع الكفاءة على شارع الشيخ زايد، الذي يعد واحداً من أهم الشوارع الرئيسة والاقتصادية في الإمارة، وذلك من خلال تحسين الربط بينه وبين عدد من الشوارع الرئيسة، حيث يخدم شارع الشيخ زايد كلاً من: مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، ومنطقة الكرامة، والجافلية، والمنخول، فضلاً عن دوره في دعم حركة المعارض والفعاليات الدولية، وكذلك التنقل بين المناطق التجارية والسكنية، وتحسين زمن الرحلات لمستخدمي الطريق.

تطوير

وفي سياق منفصل أعلنت الهيئة عن افتتاح نفق جديد بطول 260 متراً وبسعة مسار مروري واحد، ضمن مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل، بما يعزز كفاءة شبكة الطرق ويرفع انسيابية الحركة المرورية في المنطقة.

ويخدم النفق الحركة المرورية القادمة من شارع دبي–العين باتجاه شارع الخدمات في عود ميثاء، ويسهم في معالجة التداخلات المرورية بين حركة المركبات القادمة من الاتجاهات المختلفة، بما يحد من نقاط التعارض، ويحسن مستوى السلامة على الطريق. ويستوعب النفق نحو 1200 مركبة في الساعة، ما يعزز القدرة الاستيعابية للمسار ويربط الحركة المرورية المتجهة إلى عود ميثاء بصورة أكثر سلاسة، إلى جانب تقليل زمن الرحلات والحد من الاختناقات، خصوصاً خلال فترات الذروة، ويأتي افتتاح النفق ضمن جهود الهيئة لتطوير مشروع شارعي عود ميثاء والأصايل والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 90%.