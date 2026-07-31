ترامب: تم التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حماس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، إن مجلس السلام الذي بادرت بتأسيسه الولايات المتحدة قد توصل إلى اتفاق بشأن "نزع السلاح بالكامل" من حركة حماس الفلسطينية المسلحة وكافة الجماعات المسلحة الأخرى في غزة.

وكتب على منصته تروث سوشيال:"هذه خطوة هائلة نحو السلام والأمن الدائمين".

وأضاف ترامب: "مع اكتمال نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتولي مسؤولية ضمان أمن غزة لسكانها وجيرانها".

وكتب ترامب أن إسرائيل ستحصل على الأمن الذي تستحقه، مع "عدم استخدام غزة بعد الآن كقاعدة للهجمات الإرهابية".

ويعد نزع سلاح حماس عنصرا رئيسيا في خطة ترامب للسلام، لكنه لم ينفذ بعد، حيث رفضت الحركة الفلسطينية سابقا تسليم أسلحتها.

ووصف ترامب الاتفاق بأنه "إنجاز رئيسي" ووجه الشكر للوسطاء مصر وقطر وتركيا.

وكانت تقارير قد ظهرت في وقت سابق تشير إلى أحراز تقدم في المحادثات المنعقدة في القاهرة بشأن نزع سلاح حماس، وهو ما أكدته أيضا مصادر مقربة من الجماعة.