إصابة مواطن أمريكي ثانٍ بفيروس إيبولا في الكونغو في ظل تفشٍ قاتل للمرض

أصيب مواطن أمريكي ثان بفيروس إيبولا في ظل التفشي الحاد للمرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لما أعلنته السلطات الصحية الأمريكية.

وأفاد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومقره في أتلانتا، أمس الجمعة بأن مواطنا أمريكيا يعمل لدى منظمة إنسانية في الكونغو الديمقراطية قد أصيب بالعدوى. ولم يتضح على الفور ما إذا كان المصاب رجلا أم امرأة.

وأظهرت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة هذا الشخص بسلالة بونديبوجيو، والتي تنتشر حالياً بسرعة في المنطقة. ويقوم مركز السيطرة على الأمراض بدعم جهود تتبع المخالطين وتقييم المخاطر لمنع المزيد من الإصابات، وذلك بالتعاون مع منظمة الإغاثة، والسلطات الصحية في الكونغو، وشركاء آخرين.

يذكر أن الإيبولا هو مرض فيروسي مهدد للحياة، وينتقل عبر الاتصال الجسدي المباشر وملامسة سوائل الجسم.

ووفقا لحكومة الكونغو، تم تأكيد 1830 حالة إصابة مخبريا منذ بدء الموجة الأخيرة من تفشي المرض في مايو. كما تم تأكيد وفاة ما مجموعه 648 شخصا بسبب هذا المرض.