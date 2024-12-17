طائرات بدون طيار غامضة تستبيح سماء أميركا .. ماذا يحدث؟

طالب مشرعون وسياسيون الإدارة الأميركية بالإجابة على سؤال ماذا يحدث في سماء الولايات المتحدة، حيث تنتشر طائرات بدون طيار غامضة، في مشاهد متكررة، ما أثار الكثير من علامات الاستفهام، حول عدم الشفافية، خاصة أن الطائرات تستبيح مناطق عسكرية وسكنية.

وألقى البيت الأبيض باللوم على هواة الطائرات بدون طيار بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك حيث اتهم النجوم بأنها خادعة وتظهر كأنها طائرات بدون طيار وفق ديلي ميل.

وإزاء الضغوط المتزايدة من الكونغرس جاءت إجابة البيت الأبيض الأخيرة لكن شخصيات نافذة طالبت بمزيد من الشفافية ووضع خطة لمواجهة أي تهديد محتمل.

ولم يفوت دونالد ترامب الرئيس المنتخب الفرصة بل انضم إلى جوقة المنتقدين الساخطين حيث قال "يحدث شيء غريب".

أما زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر فقد طالب بإجابات واضحة حول الظاهرة الغامضة ويريد أن يعرف "ما الذي يحدث".

ومع تزايد الضغوط العامة وقيام أميركيين بتقديم تقارير مفصلة إلى السلطات، حاول المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي مواجهة الغضب.

وعزا المتحدث في تصريحاته للصحافيين أمس بالإشارة إلى انتشار الطائرات بدون طيار التي يستخدمها الهواة في السماء.

وقال كيربي: "هناك أكثر من مليون طائرة بدون طيار مسجلة بشكل قانوني لدى إدارة الطيران الفيدرالية هنا في الولايات المتحدة، وهناك الآلاف من الطائرات بدون طيار للهواة التجاريين وطائرات إنفاذ القانون التي تحلق بشكل قانوني في السماء في أي يوم".

وقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي تلقى معلومات عن 5000 مشاهدة لطائرات بدون طيار في الأسابيع الأخيرة، وشعر المكتب أن 100 منها "بحاجة إلى المتابعة".

وذهب كيربي إلى مجموعة من التفسيرات حول ما يعتقد المسؤولون الأميركيون أنه موجود في السماء، حتى أنه قال إن النجوم التي تم تحديدها بشكل خاطئ كانت جزءًا من المشكلة، وقال: "نعتقد أن المشاهدات حتى الآن تشمل مزيجًا من الطائرات بدون طيار التجارية القانونية، وطائرات بدون طيار للهواة، وطائرات بدون طيار تابعة لإنفاذ القانون، بالإضافة إلى الطائرات ذات الأجنحة الثابتة المأهولة، والمروحيات، وحتى النجوم التي تم الإبلاغ عنها عن طريق الخطأ على أنها طائرات بدون طيار، فلم نرصد أي شيء شاذ أو أي خطر يهدد الأمن القومي أو السلامة العامة في المجال الجوي المدني في نيوجيرسي أو في ولايات أخرى في الشمال الشرقي. ولا يزال العمل مستمرا".

وتوافق ما قاله كيربي مع ما تراه وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الطيران الفيدرالية ووزارة الدفاع الأميركية.

لكن ترامب يرى بأن مشاهدات الطائرات بدون طيار شيء غريب يحدث ولسبب ما، لا يريدون إخبار الناس، وأنه لن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في بيدمينستر.

ووصف مشرعون جمهوريين في ولاية نيوجيرسي ردود فعل كيربي السابقة عن الظاهرة بالـ"غبية".

ويُطالب المشرعون الديمقراطيون بإجابات حول الطائرات بدون طيار الغامضة في نيوجيرسي والتي لم تشرحها السلطات الفيدرالية والرئيس جو بايدن بعد.

وتعود الظواهر الجوية الغريبة المجهولة إلى أكثر من شهر، حيث شوهدت هذه الأجسام تحوم فوق نيوجيرسي ولكن لم تقدم السلطات المحلية أو الفيدرالية تفسيراً وراء الأضواء التي تندفع عبر السماء من الغسق إلى الفجر - وتختفي بشكل ملحوظ أثناء النهار.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي الأسبوع الماضي على قناة فوكس نيوز إن بايدن كلف وكالاته منذ ذلك الحين بمعرفة ما يحدث في ولاية جاردن ستيت .

وفي المقابلة نفسها، لم يكن لدى كيربي، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، أي تفسير يقدمه، قائلاً إن رجال الرئيس ما زالوا يبحثون عن إجابات.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عندما يتعلق الأمر بالطائرات بدون طيار، فإن الناس في منطقة نيويورك وفي جميع أنحاء البلاد لديهم أسئلة أكثر من الإجابات".

وتعد مطالبات شومر بأن تقدم وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي إجابات هي الأثقل حتى الآن خارج السلطة التنفيذية، حيث تساءل "إذا كانت التكنولوجيا موجودة لتمكين طائرة بدون طيار من التحليق في السماء، فمن المؤكد أن هناك تكنولوجيا يمكنها تتبع الطائرة بدقة وتحديد ما يحدث."

وقال جمهوريون وديمقراطيون إن قصة الطائرات بدون طيار المثيرة للقلق استمرت لفترة طويلة دون إجابات كافية.

ووصفت النائبة الأمريكية مارغوري تايلور جرين أن عدم امتلاك البنتاغون لإجابات على الرغم من استمرار المشاهدات لأكثر من شهر هو أمر "هراء".