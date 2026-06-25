«دفاع مدني الشارقة» تدعم أسطولها بمركبات إطفاء حديثة صديقة للبيئة

أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني عن تعزيز أسطولها التشغيلي بإدخال مركبات الإطفاء والتزويد الحديثة IVECO T-WAY 480، في خطوة تستهدف رفع جاهزية فرق الدفاع المدني، وتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث والحرائق، بما يواكب النمو العمراني والتنموي الذي تشهده إمارة الشارقة.

وأكد اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام الهيئة، أن المركبات الجديدة تمثل إضافة نوعية لمنظومة العمليات الميدانية، وتعكس استمرار الهيئة في الاستثمار بأحدث التقنيات والآليات المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة مكافحة الحرائق والاستجابة للطوارئ وفق أفضل الممارسات العالمية.

قدرات

وتتميز المركبات الجديدة بقدرات تشغيلية متقدمة، تشمل خزان مياه بسعة 16 ألف لتر، ومضخة رئيسية تضخ 2500 لتر في الدقيقة عند ضغط 10 بار، إلى جانب قاذف علوي يعمل بالتحكم اللاسلكي يصل مداه إلى 90 متراً، فضلاً عن نظام فوم خارجي متخصص للتعامل مع حرائق المواد البترولية والسوائل القابلة للاشتعال.

كما روعي في تصميم المركبات تطبيق أحدث المعايير البيئية، من خلال تزويدها بمحركات منخفضة الانبعاثات وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، بما يدعم توجهات الاستدامة ويخفض التكاليف التشغيلية، مع المحافظة على أعلى مستويات الأداء والاعتمادية في مختلف البيئات التشغيلية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة الدفاع المدني، وتعزيز سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات، عبر توفير أحدث الحلول التقنية التي تمكن الفرق الميدانية من احتواء الحرائق وتقليل زمن الاستجابة بكفاءة عالية.