هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغاً عن واقعة "السفينة" قرب عمان

تضررت سفينة شحن الخميس جراء إصابتها بمقذوف مجهول المصدر قبالة سواحل عُمان في مضيق هرمز، بدون تسجيل وقوع إصابات.

وقالت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) "تعرضت سفينة شحن لإصابة في جانبها الأيمن بمقذوف مجهول، مما أدى إلى إلحاق أضرار بجسر القيادة. وأفاد قبطان السفينة بعدم وقوع إصابات أو آثار بيئية".

أضافت أن الحادث وقع على بُعد 14 كيلومترا جنوب شرق سلطنة عُمان.

ولفتت شركة الأمن البحري البريطانية "فانغارد تيك" الى أن السفينة المعنية هي ناقلة الحاويات "إيفر لافلي" التي ترفع علم سنغافورة.

جاء ذلك بعد أكثر من أسبوع من هدوء نسبي ساد الممر المائي الحيوي، عقب رفع طهران وواشنطن حصارهما عن المضيق والموانئ الإيرانية، بموجب مذكرة تفاهم أدت الى وقف الحرب في الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر ان سفينة أصيبت في 12 يونيو بمقذوف مجهول المصدر في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان، بحسب منظمة النقل البحري البريطانية (UKMTO).