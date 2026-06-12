تصنيفات مونديال 2026.. ديمبيلي يتربع على القمة وغياب صادم لرونالدو!

مع انطلاق بطولة كأس العالم أمس تتجه الأنظار إلى النجوم القادرين على صناعة الفارق في البطولة الأكبر في عالم كرة القدم، وسط منافسة شرسة بين نخبة اللاعبين القادمين من مختلف القارات.

وكشف تصنيف موسع أعده المحلل ريان أوهانلون لشبكة ESPN الأمريكية، لأفضل 50 لاعباً مشاركاً في المونديال عن مفاجآت عديدة، أبرزها تصدر الفرنسي عثمان ديمبيلي القائمة، متفوقاً على الإسباني الشاب لامين يامال والفرنسي مايكل أوليس، في إشارة إلى التحول الكبير الذي شهده نجم باريس سان جيرمان خلال الموسمين الأخيرين، كما شهد التصنيف غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وضمت المراكز العشرة الأولى كلاً من ديمبيلي، ويامال، وأوليس، وهاري كين، وبرونو فرنانديز، وبيدري، وويليام ساليبا، ورافينيا، وبوكايو ساكا، ومارتن أوديغارد.

كما حضر عدد من أبرز نجوم اللعبة في الفئة التالية، يتقدمهم ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وجود بيلينغهام، وإيرلينغ هالاند، رغم تراجعهم عن المراكز العشرة الأولى.

وشهد التصنيف حضوراً عربياً بارزاً بوجود قائد منتخب مصر محمد صلاح في المركز الخمسين، إلى جانب المغربي أشرف حكيمي الذي جاء في المركز الخامس والعشرين، ليؤكد الثنائي استمرار الحضور العربي بين نخبة نجوم العالم.

وضمت القائمة أيضاً أسماء بارزة مثل لوتارو مارتينيز، وجوليان ألفاريز، وديكلان رايس، وفيديريكو فالفيردي، وجمال موسيالا، وفلوريان فيرتز، ولوكا مودريتش، وفيرجيل فان دايك، وثيبو كورتوا.

واعتمد التصنيف على أداء اللاعبين مع أنديتهم خلال الموسمين الماضيين، مع التركيز على مدى تأثير كل لاعب في زيادة فرص فريقه بالفوز بالمباريات، بدلاً من الاعتماد على عدد الأهداف أو الشهرة فقط.

ويرى معدو التصنيف أن هوية بطل كأس العالم 2026 قد تلعب دوراً حاسماً في سباق الكرة الذهبية، كما حدث في نسخ سابقة، ما يمنح نجوم البطولة فرصة ذهبية لكتابة فصل جديد في تاريخ اللعبة.

1- عثمان ديمبيلي – فرنسا (Ousmane Dembele)

2- لامين يامال – إسبانيا (Lamine Yamal)

3- مايكل أوليس – فرنسا (Michael Olise)

4- هاري كين – إنجلترا (Harry Kane)

5- برونو فرنانديز – البرتغال (Bruno Fernandes)

6- بيدري – إسبانيا (Pedri)

7- ويليام ساليبا – فرنسا (William Saliba)

8- رافينيا – البرازيل (Raphinha)

9- بوكايو ساكا – إنجلترا (Bukayo Saka)

10- مارتن أوديغارد – النرويج (Martin Odegaard)

11- إيرلينغ هالاند – النرويج (Erling Haaland)

12- فينيسيوس جونيور – البرازيل (Vinicius Junior)

13- جود بيلينغهام – إنجلترا (Jude Bellingham)

14- كيليان مبابي – فرنسا (Kylian Mbappe)

15- ليونيل ميسي – الأرجنتين (Lionel Messi)

16- ديكلان رايس – إنجلترا (Declan Rice)

17- فيتينيا – البرتغال (Vitinha)

18- برونو غيماريش – البرازيل (Bruno Guimaraes)

19- فيديريكو فالفيردي – أوروغواي (Federico Valverde)

20- مويسيس كايسيدو – الإكوادور (Moises Caicedo)

21- جواو نيفيز – البرتغال (Joao Neves)

22- جوليان ألفاريز – الأرجنتين (Julian Alvarez)

23- جيريمي دوكو – بلجيكا (Jeremy Doku)

24- ريان شرقي – فرنسا (Rayan Cherki)

25- أشرف حكيمي – المغرب (Achraf Hakimi)

26- نونو مينديز – البرتغال (Nuno Mendes)

27- لوتارو مارتينيز – الأرجنتين (Lautaro Martinez)

28- ديزيريه دوي – فرنسا (Desire Doue)

29- لويس دياز – كولومبيا (Luis Diaz)

30- برادلي باركولا – فرنسا (Bradley Barcola)

31- أنطوان سيمينيو – غانا (Antoine Semenyo)

32- جمال موسيالا – ألمانيا (Jamal Musiala)

33- يان ديوماندي – ساحل العاج (Yann Diomande)

34- فلوريان فيرتز – ألمانيا (Florian Wirtz)

35- ألكسندر إيساك – السويد (Alexander Isak)

36- فيرجيل فان دايك – هولندا (Virgil van Dijk)

37- لوكا مودريتش – كرواتيا (Luka Modric)

38- جوشوا كيميتش – ألمانيا (Joshua Kimmich)

39- رودري – إسبانيا (Rodri)

40- كاسيميرو – البرازيل (Casemiro)

41- تيبو كورتوا – بلجيكا (Thibaut Courtois)

42- ماركينيوس – البرازيل (Marquinhos)

43- ويليان باتشو – الإكوادور (Willian Pacho)

44- غابرييل ماغالهايس – البرازيل (Gabriel Magalhaes)

45- إيميليانو مارتينيز – الأرجنتين (Emiliano Martinez)

46- يوشكو غفارديول – كرواتيا (Josko Gvardiol)

47- جول كوندي – فرنسا (Jules Kounde)

48- برناردو سيلفا – البرتغال (Bernardo Silva)

49- كاي هافرتز – ألمانيا (Kai Havertz)

50- محمد صلاح – مصر (Mohamed Salah)