ظاهرة النينيو تهدد المحيط الهادئ بحدوث جفاف وفيضانات

تشكلت ظاهرة النينيو عبر المحيط الهادئ الاستوائي، مما يمهد الطريق لأشهر من الجفاف والفيضانات وتقلبات في درجات الحرارة ستهدد المناطق بمختلف أنحاء العالم، إلى جانب الزراعة والطاقة.

وظاهرة النينيو المناخية، التي رصدتها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية هي الأولى من نوعها منذ عام 2023 وربما تثبت أنها واحدة من أقوى الظواهر المناخية المسجلة على الإطلاق. وتتميز ظاهرة النينيو بارتفاع درجة الحرارة في المحيط الهادئ مما يغير أنماط الطقس العالمية، وربما يلحق ذلك الضرر بالمحاصيل ويرهق شبكات الطاقة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وطبقا لتقرير صادر عن شركة ماريكس(المتخصصة في تقديم الدعم التجاري) وهي واحدة من شركات الوساطة في العقود الآجلة في العالم إن ظاهرة النينيو القوية تقلص تاريخيا الإنتاج في زيت النخيل والبن والكاكاو والقطن والحبوب، بما في ذلك القمح والأرز.