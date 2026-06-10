قصص لا تُروى إلا في المونديال.. 10 لحظات تاريخية صنعت مجد كأس العالم

على مدار كأس العالم توجد لحظات خالدة، لا ينساها عشاق الساحرة المستديرة، فمن ينسى هدف مارادونا التاريخي في إنجلترا ونطحة زيدان وعباءة ميسي في مونديال قطر، إضافة إلى لحظات أخرى حفرت اسمها في ذاكرة الكرة العالمية.

الجوهرة السوداء — 1970

في مونديال المكسيك عام 1970، كان بداية البث التلفزيوني بالألوان، وقدّم بيليه مع منتخب البرازيل واحداً من أعظم عروض كرة القدم في التاريخ، وتوّج ذلك المشهد الأيقوني حين رفع كأس العالم، في صورة أصبحت رمزاً للهيمنة البرازيلية وبداية عصر الكرة الحديثة.

وعن روعة أداء البرازيل أمام إيطاليا في النهائي كتب هيو ماكيلفاني في صحيفة «الأوبزرفر» أنه يمثل «خلاصة كرة القدم البرازيلية، وجمالها وسعادتها».

سحر مارادونا — 1986

أما نسخة 1986 في المكسيك فكانت نسخة دييغو مارادونا، حيث شهدت أهم لحظتين في تاريخ كأس العالم وهما "هدف اليد" الشهير أمام إنجلترا، وهو الهدف الذي أثار جدلاً عالمياً مستمراً حتى اليوم، و"هدف القرن" حين راوغ نصف الفريق الإنجليزي تقريباً قبل أن يسجل هدفاً يُصنّف كأفضل هدف في تاريخ المونديال.

هدف العويران التاريخي — 1994

في مونديال 1994، شهد العالم هدف سعيد العويران الفردي الأسطوري أمام بلجيكا، والذي صُنّف من أجمل أهداف كأس العالم، وبقي علامة عربية بارزة في تاريخ المونديال.

نطحة زيدان 2006

شهد نهائي نسخة 2006، لحظة صادمة حين تعرض زين الدين زيدان للطرد بعد نطحته الشهيرة لماركو ماتيراتزي في مباراة إيطاليا وفرنسا والتي أنهت بل أنهت مسيرة أحد أعظم لاعبي كرة القدم بطريقة درامية غير متوقعة.

إسبانيا تصنع المجد الأول — 2010

في مونديال 2010، حققت إسبانيا إنجازاً تاريخياً بتتويجها لأول مرة بكأس العالم، بعدما رفع إيكر كاسياس الكأس وسط احتفالات كبيرة أنهت أكثر من 80 عاماً من الانتظار، وأعلنت بداية حقبة ذهبية لكرة القدم الإسبانية.

بكاء رونالدو — 2014

أما في نسخة 2014، فقد ظهرت لحظة إنسانية مؤثرة للنجم البرازيلي رونالدو، بعدما بدا متأثراً وهو يبكي عقب وداع الحلم العالمي، في لقطة عكست قسوة كرة القدم رغم مسيرته الأسطورية.

مونديال 2022.. لحظات لا تُنسى

إبداع سعودي

كانت نسخة قطر 2022 مميزة بكل تفاصيلها، وشهدت أحداثاً تاريخية، من أبرزها فوز السعودية على الأرجنتين في واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم.

عباءة ميسي

كما حقق ليونيل ميسي الحلم الأكبر في مسيرته حين رفع كأس العالم مرتدياً العباءة القطرية في مشهد أصبح من أكثر الصور تداولاً في التاريخ الرياضي.

دموع إمبابي

وفي النهائي نفسه خطف كيليان مبابي الأنظار بعدما سجل هاتريك تاريخياً، لكنه خرج خاسراً، ليرسم مشهداً إنسانياً مؤثراً بدموعه بعد نهاية المباراة.

ذاكرة أبدية — كأس العالم

تبقى كأس العالم في النهاية ذاكرة حية في عالم كرة القدم، توثق المتعة والدراما واللحظات الإنسانية، وتبقى شاهداً على أن هذه البطولة هي الأكثر قدرة على صناعة التاريخ.