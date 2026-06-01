تباطؤ نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال، تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي، مع ظهور مؤشرات على تراجع الضغوط التضخمية.

وذكرت المؤسسة أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين تراجع خلال مايو إلى 51.8 نقطة مقابل 52.2 نقطة خلال أبريل وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجل الطلب على السلع المصنعة نمواً بوتيرة أبطأ خلال مايو الماضي، لكنه ما زال بين أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية، كما سجلت عقود التصدير الجديدة تراجعاً طفيفاً.

واستمر نمو ناتج قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق الذي سجل أعلى مستوى لنمو الإنتاج منذ 22 شهراً.

في الوقت نفسه استمر نمو إجمالي الطلبيات المتراكمة لدى قطاع التصنيع للشهر الرابع على التوالي. ويعكس ارتفاع حجم الأعمال المتراكمة جزئياً انخفاضاً طفيفاً في معدل التوظيف في القطاع.

كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الضغوط التضخمية خلال مايو، فقد انخفضت أسعار المدخلات والمخرجات خلال الشهر للمرة الأولى منذ 6 و7 أشهر على الترتيب، ما يشير إلى تباطؤ معدلات التضخم.

علاوة على ذلك، أبدى مديرو مشتريات قطاع التصنيع تفاؤلاً بشأن نمو الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً القادمة ورغم تراجع ثقة قطاع التصنيع بشكل عام خلال الشهر الماضي ظلت متماشية مع متوسط الثقة منذ بداية العام. (بكين - د ب أ)