مقتل 11 شخصاً وإصابة 5 آخرين في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

أسفرت غارات جوية إسرائيلية ، اليوم الخميس ، على جنوب لبنان عن مقتل 11 شخصا وإصابة خمسة آخرين . وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" ، أن "فرق الإسعاف عملت على انتشال ثلاثة شهداء من تحت الأنقاض، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الإسعافية الأخرى على اثر الاستهداف الإسرائيلي لشقة في مبنى سكني في منطقة القياعة في صيدا فجر اليوم" .

وأشارت إلى أن "الفرق الإسعافية تولت إسعاف ونقل خمسة جرحى إلى مستشفيات المدينة لتلقّي العلاج اللازم، إضافة إلى التأكد من سلامة المواطنين والمتواجدين في المكان والمباني المجاورة" ، لافتة إلى "إزالة مخلفات الغارة وفتح الطريق أمام المواطنين بعد تنظيفه وتأمين حركة المرور".

وكالنت الوكالة أفادت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق عائلة مدنية بعد استهدافها وهي تحاول النزوح من القرى المهددة الى مكان آمن فجرا على اوتوستراد عدلون محلة النبي ساري بغارة من مسيرة، ما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص من بينهم أطفال".

وأشارت إلى أن "مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية عند طريق المساكن الشعبية - صور، ما أدى إلى سقوط شهيدين"، لافتة إلى أن "غارة بصاروخين استهدفت فجرا، شقة داخل مبنى مؤلف من عدة طبقات في منطقة القياعه في صيدا قبالة جمعية الإسعاف الطبية تقطنها عائلة نازحة من الجنوب، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى عملت فرق الدفاع المدني والاسعاف على نقلهم إلى مستشفيات المدينة".

وتجاوز عدد قتلى أحدث جولة من القتال بين إسرائيل وحزب الله حاجز 3000 قتيل، وجرى قبل الأسبوع الماضي تمديد الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والسارية منذ 17 أبريل، لمدة 45 يوما إضافية.

وتجاوز عدد قتلى أحدث جولة من القتال بين إسرائيل وحزب الله حاجز 3000 قتيل، وجرى قبل الأسبوع الماضي تمديد الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والسارية منذ 17 أبريل/نيسان، لمدة 45 يوما إضافية.