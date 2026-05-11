كيف حوّل عداء سباقاً بطول 600 كيلومتر إلى ظاهرة رقمية؟

في مشهد بدا أقرب إلى فيلم وثائقي حيّ يُبث على مدار الساعة، تحوّل العداء الألماني أردا ساعتشي إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي بعد محاولته قطع أكثر من 600 كيلومتر جرياً من وادي الموت في كاليفورنيا وصولاً إلى شاطئ سانتا مونيكا، في تحدٍّ قاسٍ تابعته جماهير بالملايين عبر البث المباشر.

السباق، الذي حمل اسم (Ultra 600) ضمن سلسلة (Cyborg Season) المدعومة من (Red Bull)، لم يكن مجرد تحدٍّ رياضي، بل تجربة تحمّل جسدي ونفسي امتدت لأكثر من خمسة أيام تحت درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، مع نوم شبه معدوم وإجهاد وصل حدّ الهلوسة أحياناً.

من وادي الموت إلى المحيط الهادئ

انطلق ساعتشي من (Badwater Basin) في (Death Valley)، وهي أخفض نقطة في الولايات المتحدة، مروراً بمسارات صحراوية وأجزاء من الطريق التاريخي (Route 66)، وصولاً إلى رصيف سانتا مونيكا في لوس أنجلوس.

ورغم أن الخطة الأصلية كانت إنهاء الرحلة خلال 96 ساعة، فإن العداء الألماني احتاج في النهاية إلى أكثر من 123 ساعة لإكمال المسافة البالغة نحو 604 كيلومترات.

ورغم أن التحدي جرى بالكامل داخل الولايات المتحدة، فإن المشروع حظي بمتابعة عالمية ضخمة، مع جمهور من دول متعددة تابعوا البث الحي عبر (YouTube) و(Twitch) و(TikTok) و(Red Bull TV).

ملايين المشاهدات.. وأرقام قياسية في البث المباشر

اللحظات الأخيرة من السباق تحولت إلى حدث رقمي ضخم، إذ تجاوز عدد المتابعين المباشرين في بعض اللحظات حاجز مليوني مشاهد، بينما سجّل ساعتشي رقماً قياسياً على Twitch بأكثر من 636 ألف مشاهد متزامن، وفق تقارير إعلامية ألمانية.

كما حقق البث مئات الآلاف من ساعات المشاهدة خلال أيام قليلة، في مؤشر على التحول الذي تشهده رياضات التحمل إلى محتوى جماهيري يجمع بين الرياضة والترفيه وصناعة المحتوى.

من هو أردا ساعتشي؟

أردا ساعتشي، البالغ من العمر 28 عاماً، وُلد في برلين لعائلة من أصول تركية، وبدأ مسيرته كلاعب كرة قدم قبل أن يتحول إلى رياضات التحمل القصوى. واشتهر بلقب (Cyborg) بسبب أسلوب حياته الصارم واعتماده على الانضباط البدني والنفسي في تحدياته الرياضية.

وخلال السنوات الأخيرة، بنى ساعتشي قاعدة جماهيرية ضخمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابع محتواه الملايين ممن ينجذبون إلى رسائله التحفيزية وتحدياته التي تتجاوز الحدود التقليدية للرياضة.

قبل تحدي (Ultra 600)، سبق له تنفيذ مشروع جري طويل عبر اليابان استمر 43 يوماً، إضافة إلى تحديات أخرى امتدت لآلاف الكيلومترات بين مدن ودول مختلفة.

شراكة Red Bull.. حين تتحول المغامرة إلى صناعة

صعود ساعتشي لم يمر بعيداً عن العلامات التجارية الكبرى، وعلى رأسها (Red Bull)، التي تبنّت مشروعه ضمن سلسلة (Cyborg Season)، وقدّمت له دعماً لوجستياً وإنتاجياً ضخماً شمل فريق تصوير، ومتابعة طبية، وبثاً مباشراً احترافياً على مدار الساعة.

ورغم عدم الكشف رسمياً عن قيمة العقود أو العوائد المالية التي يحصل عليها، فإن خبراء صناعة المحتوى الرياضي يشيرون إلى أن مشاريع بهذا الحجم تحقق دخلاً من الرعايات، والإعلانات، والبث المباشر، وصفقات العلامات التجارية، قد يصل إلى مئات الآلاف من الدولارات، خاصة مع جمهور يتجاوز عدة ملايين عبر المنصات المختلفة.

كما أسس ساعتشي علامات ومشاريع خاصة مرتبطة بأسلوب الحياة الرياضي، بينها “DAY ONE”، ما يعكس تحوله من رياضي تحمّل إلى علامة شخصية متكاملة تجمع بين الرياضة وريادة الأعمال وصناعة المحتوى.

“أريد أن أصبح وجه الرياضة”

في تصريحات نقلتها (Red Bull)، قال ساعتشي إن هدفه لا يقتصر على إنهاء السباقات، بل “إلهام أكبر عدد ممكن من الناس”، مضيفاً أنه يريد أن يرتبط اسمه بالرياضة عالمياً عندما يفكر الناس في كلمة (Sport).

وبينما كان جسده ينهار تدريجياً تحت حرارة الصحراء والإرهاق، بدا أن الإنترنت كان يركض معه خطوة بخطوة، في واحدة من أكثر قصص التحمل انتشاراً على منصات التواصل هذا العام.