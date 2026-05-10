اكتشاف أقدم سلوك غذائي شبيه بالطيور لدى الديناصورات

كشفت دراسة حديثة عن دليل أحفوري يعود إلى نحو 120 مليون عام يوضح أن بعض الديناصورات والطيور البدائية بدأت بتطوير أنماط تغذية نباتية شبيهة بالطيور الحديثة في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد العلماء سابقًا.

وتركّز الاكتشاف على طائر بدائي يُعرف باسم (Jeholornis)، والذي عاش خلال العصر الطباشيري المبكر في ما يُعرف اليوم بشمال الصين.

وقد وجد الباحثون بقايا نباتية دقيقة داخل معدته المتحجرة، بما في ذلك آثار أوراق نباتات مزهرة بدائية، ما يشير إلى أنه لم يكن مفترسًا بالكامل مثل أسلافه من الديناصورات اللاحمة.

كيف غيّر هذا الاكتشاف فهم تطور الطيور؟

لفترة طويلة، اعتقد العلماء أن الطيور الأولى كانت تعتمد بشكل رئيسي على افتراس الحشرات أو الحيوانات الصغيرة، لكن تحليل الأحافير أظهر أن بعض الكائنات الانتقالية بين الديناصورات والطيور بدأت بالاعتماد على النباتات والثمار والأوراق في وقت أبكر مما كنا نتصور.

كما كشفت الدراسات أن بنية الفك السفلي لدى هذا الكائن تشبه طيورًا حديثة عاشبة مثل طائر الهواتزين في أمريكا الجنوبية، وهذا يدعم فرضية أن الانتقال من الافتراس إلى التغذية النباتية كان جزءًا أساسيًا من تطور الطيران والسلوكيات الشجرية لدى الطيور الأولى.

وتشير أبحاث أخرى إلى أن أنظمة الهضم المتطورة المشابهة للطيور الحديثة ظهرت بالفعل لدى بعض الديناصورات الصغيرة قبل ظهور الطيور المعاصرة بوقت طويل.

فقد اكتشف العلماء وجود “كرات معدية” متحجرة لدى ديناصورات قريبة من الطيور، ما يدل على وجود جهاز هضمي أكثر كفاءة لدعم النشاط العالي وربما الطيران المبكر.

البعد الاقتصادي: لماذا يهم هذا الاكتشاف اليوم؟

لا يقتصر أثر هذه الاكتشافات على علم الحفريات فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد العلمي والسياحة والابتكار الحيوي.

فالصين، التي عُثر فيها على معظم هذه الأحافير، أصبحت مركزًا عالميًا لأبحاث تطور الطيور والديناصورات، ما عزز الاستثمار في المتاحف والمراكز البحثية والسياحة العلمية.

وتعد مناطق مثل لياونينغ الصينية تستقطب آلاف الزوار والباحثين سنويًا بسبب أحافيرها النادرة، وهو ما يدعم اقتصادات محلية كاملة تعتمد على البحث والتعليم والسياحة الجيولوجية.

كما أن فهم تطور الطيور وأجهزتها الحيوية يساهم بشكل غير مباشر في تطوير تقنيات حديثة مستوحاة من الطبيعة، خصوصًا في مجالات الطيران الخفيف والهندسة الحيوية وكفاءة استهلاك الطاقة.

وتستخدم الدراسات المتعلقة ببنية العظام الخفيفة وأنظمة التنفس والهضم لدى الطيور القديمة كنماذج في أبحاث الديناميكا الهوائية والروبوتات الحيوية.

العلاقة بين النباتات والطيور القديمة وتأثيرها البيئي

أحد أهم جوانب الدراسة هو أنها تُظهر أن العلاقة بين النباتات المزهرة والطيور بدأت مبكرًا للغاية.

فالطيور التي تأكل الثمار تساعد في نشر البذور، وهي عملية حيوية ساهمت تاريخيًا في انتشار النباتات المزهرة التي تشكل أساس كثير من الأنظمة الزراعية الحديثة.

ويرى الباحثون أن هذه العلاقات البيئية القديمة ربما ساعدت النباتات المزهرة على الهيمنة على كوكب الأرض خلال العصر الطباشيري، وهو تحول بيئي كانت له آثار بعيدة المدى على تطور الحياة والأنظمة البيئية التي يعتمد عليها الاقتصاد الزراعي اليوم.

إعادة كتابة تاريخ الطيور

تُظهر الدراسات الحديثة أن تطور الطيور لم يكن حدثًا مفاجئًا، بل عملية تدريجية استمرت عشرات الملايين من السنين، حيث ظهرت خصائص مثل الريش والعظام المجوفة والأجنحة وأنظمة التغذية المتطورة تدريجيًا لدى الديناصورات قبل ظهور الطيور الحديثة.

هذه الاكتشافات تعيد رسم الخط الفاصل بين “الديناصورات” و”الطيور”، وتؤكد أن الطيور الحالية ليست سوى الامتداد الحي الأخير لسلالة ديناصورية قديمة نجحت في التكيف والبقاء حتى يومنا هذا.