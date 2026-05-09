حريق بطائرة ركاب أمريكية وتقارير عن اصطدامها بشخص على المدرج

أعلنت شركة "فرونتير إيرلاينز" الأمريكية أن إحدى طائراتها تعرضت لحريق في المحرك أثناء استعدادها للإقلاع من مطار دنفر الدولي، ما اضطر الطاقم إلى إلغاء الرحلة وإخلاء الركاب بشكل طارئ، وسط تقارير عن اصطدام الطائرة بشخص كان موجوداً على المدرج.

وقالت الشركة إن الطائرة، وهي من طراز "إيرباص A321" وكانت متجهة إلى مدينة لوس أنجلوس، أوقفت عملية الإقلاع مساء الجمعة بعد اندلاع حريق في أحد المحركات وظهور دخان، الأمر الذي استدعى تدخل فرق الطوارئ في المطار.

وأكد مطار دنفر الدولي أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة سريعاً على الحريق، فيما جرى إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم بسلام عبر مزالق الطوارئ.

وبحسب الشركة، كانت الرحلة تقل 224 راكباً وسبعة من أفراد الطاقم، بينما أصيب أحد الركاب بجروح طفيفة خلال عملية الإخلاء.

وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الطائرة ربما اصطدمت بشخص كان يسير على المدرج أثناء تحركها، إلا أن السلطات لم تؤكد حتى الآن تفاصيل الواقعة أو الحالة الصحية لذلك الشخص.

وأشارت "فرونتير إيرلاينز" إلى أنها بدأت تحقيقاً بالتعاون مع إدارة الطيران الفيدرالية وسلطات المطار لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.