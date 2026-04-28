الصين: حققنا تقدما مع الاتحاد الأوروبي في خلاف السيارات الكهربائية

قال وزير ​التجارة الصيني وانغ ون ‌تاو ​خلال لقائه مع رئيسة رابطة ألمانية لمصنعي السيارات إن بكين والاتحاد الأوروبي توصلا إلى "تسوية سلسة" في خلافهما بشأن ⁠الرسوم الجمركية التي يفرضها التكتل على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، لكنه حثالتكتل على ‌احترام قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقال وانغ بحسب بيان ‌صدر اليوم الثلاثاء عن اجتماعه ‌أمس مع رئيسة الرابطة الألمانية ‌لصناعة السيارات ‌هيلديجارد مولر إن الصين تأمل أن تستغل ​الرابطة نفوذها ‌لحث ​الاتحاد الأوروبي على "احترام المنافسة الحرة ⁠والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية وتعديل البنود غير المناسبة".

وفرضت ​المفوضية ⁠الأوروبية ⁠رسوما إضافية على واردات السيارات الكهربائية الصينية المصنعة منذ عام ⁠2024.

ولكن في فبراير شباط 2026، وافقت المفوضية، لأول مرة، على طلب من علامة كوبرا التابعة لشركة فولكسفاجن لإعفاء ‌سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات من طراز تافاسكان ​المصنعة في الصين من الرسوم الجمركية مقابل سعر أدنى وحصة سنوية محددة.