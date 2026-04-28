غوغل تبرم اتفاقية بشأن الذكاء الاصطناعي مع البنتاغون

قالت ​صحيفة (ذا إنفورميشن) اليوم الثلاثاء نقلا عن ⁠مصدر مطلع إن ‌شركة غوغل ‌المملوكة لمجموعة ألفابت أبرمت ‌اتفاقية ‌مع ‌وزارة الدفاع ​الأمريكية (البنتاغون) لاستخدام ‌نماذج الذكاء ​الاصطناعي ⁠الخاصة ​بها ⁠في أنشطة ⁠سرية.

وأضاف التقرير أن ⁠الاتفاقية تسمح للبنتاغون باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لغوغل "لأي أغراض حكومية قانونية"، لتنضم الشركة بذلك إلى (أوبن إيه.آي) ‌و(إكس.إيه.آي) التابعة لإيلون ماسك في إبرام صفقات مع البنتاغون لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي ‌في أنشطة سرية.

ووقع ​البنتاغون اتفاقات ‌تصل ​قيمة كل منها إلى ⁠200 مليون دولار مع مختبرات كبرى للذكاء الاصطناعي في 2025، منها أنثروبيك و(أوبن.إيه.آي) ​وغوغل. ⁠وتسعى ⁠الوزارة إلى الحفاظ على كامل المرونة في مجال الدفاع، وألا تكون مقيدة بتحذيرات ⁠صانعي التكنولوجيا من استخدام ذكاء اصطناعي غير موثوق به في تشغيل الأسلحة.

وقال متحدث باسم غوغل بابلك سكتور، وهي الوحدة التي تتولى التعامل مع أنشطة ‌الحكومة الأمريكية، لصحيفة ذا إنفورميشن إن الاتفاق الجديد ​تعديل لعقدها القائم.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوزارة بتغيير اسمها إلى وزارة الحرب، وهو ما يتطلب موافقة من ​الكونغرس.