الجيش الألماني يطلب تجهيزات مشاة بنحو مليار يورو من "راينميتال"

بعد طلبات بمليارات اليورو لشراء دبابات وذخائر وأقمار اصطناعية، طلب الجيش الألماني أيضا تجهيزات للمشاة من شركة "راينميتال" الألمانية للصناعات الدفاعية.

وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة دوسلدورف اليوم الاثنين أن مكتب المشتريات التابع للجيش الألماني منحها عقدا بقيمة 1.04 مليار يورو لتوريد أنظمة جنود تحمل اسم "جندي المستقبل - النظام الموسع".

ويتعلق الأمر بسترات واقية وزي عسكري وأجهزة للرؤية الليلية يتم تثبيتها على الخوذة أو السلاح، إضافة إلى أجهزة لوحية يحملها الجنود، ما يتيح لهم الاطلاع على مواقع العدو المحتملة.

كما يشمل العقد برمجيات تتيح للقادة متابعة مواقع الجنود ومواقع العدو في الوقت الفعلي. ولا تشمل الصفقة الأسلحة نفسها، إذ تم طلبها بشكل منفصل، على سبيل المثال من شركة "هيكلر آند كوخ" المصنعة للبنادق الهجومية.

ومن المقرر تسليم أنظمة المشاة التي تنتجها راينميتال لـ 8600 جندي خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2027 حتى ديسمبر/كانون الأول 2029.

ويأتي هذا الطلب ضمن اتفاق إطاري بقيمة 1ر3 مليار يورو، تم تفعيل جزء منه الآن، مع توقع صدور طلبات إضافية لاحقا.

وفي الحروب الحديثة، تزداد أهمية الربط الرقمي لقوات المشاة، بما يتيح لها العمل بالتنسيق مع الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة والدبابات والمدفعية، والحصول بسرعة على معلومات حول تحركات العدو بفضل الوسائل الرقمية.

ويحمل نظام حماية المشاة من راينميتال اسم "جلاديوس2.0" في التسويق الدولي، بينما تم إجراء تعديلات على النسخة المباعة للجيش الألماني لتلبية احتياجاته. وبسبب التهديد الروسي، تلقت الشركة عددا غير مسبوق من الطلبات، مسجلة مستويات قياسية متتالية.