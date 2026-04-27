وزير الخارجية الألماني: نريد الحد من انتشار الأسلحة النووية عالمياً

يتوجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الاثنين إلى نيويورك في زيارة تستمر يومين للأمم المتحدة، في ظل تداعيات حرب إيران على أسعار الطاقة والاقتصاد، وبحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، من المخطط أن يشارك فاديفول بعد ذلك في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ومن المقرر أن يشارك الوزير فور وصوله اليوم في مناقشة بمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري، حيث يلقي كلمة.

ومن المتوقع أن تتركز المناقشات على الوضع في مضيق هرمز المهم لنقل النفط والغاز، وكذلك أمن حرية الملاحة.

وكانت إحدى المبررات الرئيسية للهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير/شباط الماضي هي حرمان طهران من القدرة على تصنيع قنبلة نووية.

ومن المقرر أيضا عقد محادثات بين فاديفول والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومسؤولين بارزين آخرين في المنظمة.

وخلال زيارته لنيويورك، يعتزم فاديفول أيضا إجراء محادثات مع عدد من نظرائه على خلفية ترشح ألمانيا للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، حيث من المتوقع أن يسعى إلى حشد الدعم لهذا الترشيح.

وذكر المتحدث أن من الموضوعات الرئيسية للزيارة أيضا تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف.