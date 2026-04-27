رئيس الوزراء البريطاني يبحث تداعيات حرب إيران مع بنك إنجلترا

يعتزم رئيس ‌الوزراء البريطاني ​كير ستارمر استضافة ممثلين عن بنك إنجلترا (المركزي) غدا الثلاثاء في اجتماع للجنة ⁠الاستجابة الحكومية للطوارئ (كوبرا) يركز على تداعيات حرب إيران.

وقال ستارمر ‌اليوم الاثنين في كلمة ألقاها أمام ‌أعضاء النقابات العمالية "سأترأس غدا اجتماع ‌كوبرا لبحث ‌التداعيات (الناجمة عن الحرب)، ‌وسأستدعي ممثلين عن بنك ​إنجلترا، حتى ‌تتيقنوا ​من أننا ⁠سنقف إلى جانب العمال في هذه ​الأزمة".

وأضاف "يجب ⁠أن أكون ⁠صريحا معكم بشأن إيران، لأن ⁠الحقيقة هي أن التداعيات الاقتصادية ربما تستمر معنا لبعض الوقت"، مشيرا إلى الوقود ‌باعتباره أحد الأمثلة على القطاعات ​التي ارتفعت فيها الأسعار.