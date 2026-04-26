الهند تتبنى "تفاؤلًا حذرًا" بشأن محصول القمح رغم تحديات الطقس

أبدت الهند “تفاؤلًا حذرًا” بشأن محصول القمح لعام 2026، في ظل عدم ورود أي تقارير عن خسائر ناتجة عن أمراض أو آفات حشرية، إضافة إلى أن الزراعة في التوقيت المناسب ساعدت على دعم نمو المحصول، وفق بيان حكومي صدر اليوم الأحد في نيودلهي.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن توقعات الإنتاج تستند أيضًا إلى توسّع المساحات المزروعة بنحو 0.6 مليون هكتار خلال موسم 2025-2026، وهو ما قد يساهم جزئيًا في تعويض أي خسائر محلية، بحسب ما أوضحته وزارة الزراعة ورفاهية المزارعين.

ورغم ذلك، أشارت الوزارة إلى تسجيل أضرار محدودة في المحصول وجودة الحبوب، نتيجة ارتفاع غير معتاد في درجات الحرارة خلال فبراير الماضي، إلى جانب أمطار غزيرة وتساقط البَرَد خارج الموسم خلال فترة نضج المحاصيل في بعض المناطق.