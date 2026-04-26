باكستان تطلق قمراً صناعياً كهروضوئياً من الصين

أعلنت الوكالة الباكستانية لأبحاث الفضاء والغلاف الجوي العلوي (سوباركو) عن نجاح إطلاق القمر الصناعي الكهروضوئي الباكستاني الصنع (إي.أو-3) من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في الصين.

ويُعد هذا الإطلاق خطوة مهمة ضمن جهود باكستان لتعزيز الاكتفاء الذاتي والتقدم التكنولوجي في مجال الفضاء، وفق ما نقلته صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يسهم القمر الصناعي، المزود بتقنيات تصوير متطورة، في تطوير عدة قطاعات داخل البلاد، من بينها التخطيط الحضري، وإدارة الكوارث، والأمن الغذائي، إضافة إلى حماية البيئة.

وأكد مسؤولون أن (إي.أو-3) سيشكل أساسا لنظام متكامل لرصد الأرض، يهدف إلى دعم الأولويات الوطنية في مختلف المجالات، والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.