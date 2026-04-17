الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار

قال الجيش اللبناني في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة إن إسرائيل انتهكت بشكل متكرر وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ رسميا في منتصف الليل، متهما الجيش الإسرائيلي بقصف عدة قرى في جنوب البلاد.

وجدّدت قيادة الجيش اللبناني"دعوتها المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، وذلك في ظل عدد من الخروقات للاتفاق، وقد سجل عدد من الاعتداءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قصف متقطع يطال عددًا من القرى"، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

وبعد أسابيع من القتال، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يستمر في البداية لمدة 10 أيام.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن قذائف مدفعية سقطت بالقرب من مدينة صور الساحلية بعد وقت قصير من دخول الهدنة حيز التنفيذ. وذكرت المصادر أن طائرة مسيرة استهدفت أيضا سيارة في بلدة بجنوب لبنان.