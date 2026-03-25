أسواق العملات تتأرجح في ظل تشكك المتداولين في جهود إنهاء الحرب مع إيران

خيمت حالة من الفتور على أسواق العملات ​في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، بينما التزم المتعاملون ‌الحذر ​إزاء مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في المحادثات مع إيران، لكن طهران نفت إجراء أي مفاوضات مباشرة، مما أبقى المستثمرين في حالة ⁠قلق.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1619 دولار، بينما زاد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3428 دولار. واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5834 دولار.

وجاء هذا الهدوء النسبي في أسواق ‌العملات على النقيض من الارتفاع الحاد في العقود الآجلة للأسهم والتراجع الكبير في أسعار النفط الخام، بعدما قال ترامب أمس الثلاثاء ‌إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في جهودها الرامية ‌إلى التفاوض لإنهاء الحرب مع إيران.

وقال كريس ويستون، ‌رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون ‌غروب ليمتد في ملبورن "بدأت حالة من الإرهاق تسيطر بالفعل على أولئك الذين يتفاعلون مع ​كل خبر عاجل ‌عن إجراء ​حوار بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران، ⁠بما في ذلك التكهنات حول عقد محادثات رفيعة المستوى ومقترحات وقف إطلاق النار بشكل مؤقت". واستقر الدولار أمام العملة اليابانية ​عند 158.645 ⁠ين، بعد ⁠أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده بنك اليابان في يناير كانون الثاني أن عددا من أعضاء المجلس رأوا ضرورة ⁠الاستمرار في رفع أسعار الفائدة دون تحديد وتيرة معينة.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6983 دولار، قبل أن يعاود الارتفاع ليستقر دون تغير يُذكر، عقب صدور بيانات التضخم لشهر فبراير شباط، والتي أظهرت ارتفاعا 3.7 بالمئة قبل ‌اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وهو معدل جاء أبطأ قليلا من توقعات المحللين.

وانخفض ​مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 99.126.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.2 بالمئة إلى 70910.16 دولار، بينما صعدت إيثر ​0.8 بالمئة إلى 2164.74 ‌دولار.





