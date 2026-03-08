«أنبل رقم» يحصد 91.4 مليون درهم والتعهدات تتجاوز 1.13 مليار لدعم «حدّ الحياة»

حصد مزاد «أنبل رقم» الذي نظمته مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في دبي 91 مليوناً و405 آلاف درهم، فيما بلغ إجمالي التعهدات والتبرعات المصاحبة للفعالية ملياراً و136 مليوناً و221 ألف درهم، شملت ملياراً و39 مليون درهم قيمة تبرعات المؤسسات خلال السحور الرمضاني الذي أقيم على هامش المزاد، وذلك دعماً لمبادرة «حدّ الحياة» الهادفة إلى إنقاذ خمسة ملايين طفل حول العالم.

وشهدت الأمسية الإنسانية الخيرية مشاركة نخبة من رجال الأعمال والمحسنين والمهتمين بالعمل الخيري، حيث تنافس الحضور على شراء الأرقام المميزة للوحات المركبات وأرقام الهواتف، في مشهد يعكس حجم التفاعل مع المبادرات الإنسانية التي تقودها دولة الإمارات.

وسجل رقم لوحة المركبة الأحادي المميز 6 DD الصادر عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعلى سعر في المزاد بعد بيعه بقيمة 37 مليون درهم، فيما شملت المبيعات عدداً من اللوحات المميزة الأخرى التي بيعت بملايين الدراهم، ما أسهم في رفع حصيلة المزاد لصالح المبادرة الإنسانية.

كما تضمن المزاد طرح مجموعة من أرقام الهواتف المميزة من شركتي «دو» و«e&»، حيث بلغ أعلى رقم هاتف مبيع نحو 4 ملايين و500 ألف درهم، في حين سجل أقل رقم مبيع 45 ألف درهم، في ظل تنافس الحضور على اقتناء الأرقام المميزة دعماً للأهداف الإنسانية للمبادرة.

ويأتي تنظيم مزاد «أنبل رقم» ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لدعم حملة «حدّ الحياة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إنقاذ خمسة ملايين طفل دون سن الخامسة من الموت جوعاً وسوء التغذية، والمساهمة في حماية ملايين الأطفال حول العالم من مخاطر سوء التغذية الحاد.