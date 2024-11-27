روسيا تحذر أمريكا من دوامة التصعيد بشأن أوكرانيا



حثت روسيا اليوم "الأربعاء" الولايات المتحدة على ضرورة وقف ما أسمته "دوامة تصعيد" بشأن أوكرانيا لكنها قالت إنها ستواصل إبلاغ واشنطن بتجارب إطلاق الصواريخ لتجنب "أخطاء فادحة".

وتبعث التعليقات التي أدلى بها سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي اليوم برسالة مفادها أن موسكو ترغب في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة في خضم توتر حاد مع الولايات المتحدة.

ووافقت روسيا الأسبوع الماضي على تعديل في العقيدة النووية يخفف الشروط اللازمة لقرار استخدام الأسلحة النووية.

وجاءت تعليقات ريابكوف بعد أيام قليلة من إطلاق روسيا ما وصفته بأنه صاروخ (أوريشنيك) باليستي فرط صوتي متوسط ​​المدى جديد ضد أوكرانيا. وقال ريابكوف إن الإطلاق بعث برسالة واضحة إلى الغرب.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن ريابكوف القول "الإشارة واضحة للغاية، توقفوا، يجب ألا تفعلوا هذا بعد الآن. يجب ألا تزودوا كييف بكل ما تريده.. لا تشجعوها على مغامرات عسكرية جديدة، إنها بالغة الخطورة".

وتابع قائلا "الإدارة (الأمريكية) الحالية عليها أن توقف دوامة التصعيد تلك... ببساطة يتوجب عليهم ذلك وإلا فسيصبح الموقف خطرا للغاية بالنسبة للجميع بما يشمل الولايات المتحدة نفسها".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن روسيا أطلقت الصاروخ أوريشنيك ردا على استخدام أوكرانيا للمرة الأولى صواريخ باليستية أمريكية من طراز أتاكمز وصواريخ كروز بريطانية من طراز ستورم شادو لضرب أراضي روسية بموافقة من الغرب.

وقال الكرملين إن روسيا ليست ملزمة عمليا بتحذير الولايات المتحدة قبل إطلاق صاروخ أوريشنيك لأنه متوسط المدى وليس عابرا للقارات لكن موسكو أبلغت الولايات المتحدة على أي حال بذلك قبل 30 دقيقة من الإطلاق.

ونقل عن ريابكوف قوله "ملتزمون بهذا التصرف ونأمل أن تلتزم الولايات المتحدة به كذلك... ونأمل أن مثل هذه التصرفات ستساعد في تقليل مخاطر إساءة التقدير أو الأخطاء الفادحة".





