الإمارات الأولى إقليمياً ضمن تقرير المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين

منال بنت محمد: مبروك لشعبنا ولبنت الإمارات هذا الإنجاز العالمي

حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً ضمن «تقرير الفجوة بين الجنسين» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، والمركز الأول عالمياً أيضاً في عدد من المؤشرات الفرعية مثل التعليم المدرسي والعالي، ومستوى تمثيل المرأة في البرلمان.

وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن مسيرة إنجازات المرأة الإماراتية مستمرة بفضل دعم القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقالت سموها عبر حسابها على منصة «إكس»: «نبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقها المركز الأول إقليمياً ضمن «تقرير الفجوة بين الجنسين» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، بالإضافة لتقدم الدولة 5 مراتب ضمن التصنيف العام... بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة و«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تستمر مسيرة الإنجازات للمرأة الإماراتية، وفخورون بحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية ضمن التقرير، مثل التعليم المدرسي والعالي، ومستوى تمثيل المرأة في البرلمان... مبروك لشعبنا ومبروك لبنت الإمارات هذا الإنجاز العالمي.

منال بنت محمد: نبارك للإمارات تحقيقها المركز الأول إقليمياً ضمن «تقرير الفجوة بين الجنسين»