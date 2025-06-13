منال بنت محمد: نبارك للإمارات تحقيقها المركز الأول إقليمياً ضمن «تقرير الفجوة بين الجنسين»

باركت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، لدولة الإمارات تحقيقها المركز الأول إقليمياً ضمن تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام الجاري، وتقدمها 5 مراتب ضمن التصنيف العام، موضحة أن مسيرة إنجازات المرأة الإماراتية مستمرة بفضل دعم القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابها على منصة «إكس»: «نبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقها المركز الأول إقليمياً ضمن «تقرير الفجوة بين الجنسين» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، بالإضافة لتقدم الدولة 5 مراتب ضمن التصنيف العام».

وأضافت سموها: «بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة و«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تستمر مسيرة الإنجازات للمرأة الإماراتية، وفخورون بحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية ضمن التقرير، مثل التعليم المدرسي والعالي، ومستوى تمثيل المرأة في البرلمان. مبروك لشعبنا، ومبروك لبنت الإمارات هذا الإنجاز العالمي».