دبي تتجاوز المعدل العالمي لنمو عدد المركبات سنوياً بـ10 أضعاف

35 مليار درهم تكلفة مشاريع الطرق الحالية في دبي

كشف معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن إمارة دبي ستتحول خلال السنوات الـ 3 المقبلة إلى ورشة عمل متكاملة، في إطار خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، حيث سيتم تنفيذ وافتتاح أكثر من 70 مشروع طرق خلال هذه الفترة، بمعدل افتتاح مشروع واحد شهرياً، وذلك لمواكبة النمو المتسارع في أعداد المركبات والحركة السياحية في الإمارة.

وأوضح معاليه، في تصريح لتلفزيون دبي على هامش فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع أن هذه المشاريع تأتي استجابة للنمو الكبير في الحركة المرورية، حيث تسجل دبي معدلات نمو سنوية في أعداد المركبات تتراوح بين 8 إلى10%، وهي نسبة تفوق المعدلات العالمية بنسبة تصل لعشرة أضعاف.

وأشار إلى أن تنفيذ المشاريع يتم بدعم حكومي وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وبتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 35 مليار درهم، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعكس التزام حكومة دبي بتوفير بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب الزيادة المستمرة في عدد السكان والزوار، ودعم النمو الاقتصادي والسياحي.

وأضاف معالي مطر الطاير، إن تطوير البنية التحتية للنقل يعد ركيزة أساسية لأي اقتصاد مزدهر، إذ لا يمكن للاقتصادات أو الشركات أن تنمو وتتطور دون وجود شبكة طرق ونقل فعالة، مشدداً على أهمية تفهم الجمهور لحجم الأعمال الجارية خلال المرحلة المقبلة، داعيا إلى التحلي بالصبر في ظل كثافة المشاريع التي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة الحياة وسهولة التنقل.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لدعم مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن الحكومة رصدت مخصصات مالية كبيرة ضمن ميزانياتها لضمان تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية.