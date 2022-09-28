تغطية مباشرة لـ«منتدى دبي للميتافيرس» .. تابعونا

المصدر: التحرير الإلكتروني

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إنطلقت صباح اليوم في دبي فعاليات «ملتقى دبي للميتافيرس» برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم وغداً في «متحف المستقبل» و«منطقة 2071» بأبراج الإمارات بدبي، بمشاركة أكثر من 300 خبير ومتخصص و40 مؤسسة وشركة تكنولوجية من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم في أكثر في 25 جلسة وورشة عمل تستضيف أكثر من 30 متحدثاً.

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