50 مليار دولار قيمة سوق عالم «الميتافيرس»

المصدر: دبي ـ البيان

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نشرت آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، أحدث تقرير لها ضمن سلسلة تقارير «بلو شفت»، والتي تستكشف تأثير التقنيات الجديدة على الأعمال والمجتمع والبشر بشكل عام.

ويقدم التقرير الجديد، الذي حمل عنوان «الميتافيرس- بعيداً عن التأويل والتصورات الخيالية» نظرة واقعية لعالم «الميتافيرس» ويستكشف التقرير الجديد آفاق عالم الميتافرس ويقدم رؤى وصورة واقعية للفرص والإمكانيات التي يوفرها هذا العالم بالنسبة للشركات والمؤسسات، مع التركيز بشكل خاص على التقنيات اللازمة لتمكين هذا العالم.

تطورات

ورغم أن عالم «الميتافيرس» ليس مفهوماً جديداً، فقد شهدت السنوات القليلة الماضية تسارعاً في وتيرة تطوراته ومعدلات اعتماده، مدفوعاً بتقارب ثلاثة مجالات: وهي الألعاب، وأدوات التعاون والإنتاجية، ووسائل التواصل الاجتماعي والشبكات وفي حين يصعُب تقدير حجم سوق الميتافيرس حالياً، يؤكد التقرير أنه لا ينبغي على الشركات التقليل من أهميته وإمكانياته المحتملة لأعمالها.

ويقدم التقرير توقعات حذرة تقدر أن القيمة الحالية لسوق عالم الميتافيرس، باستثناء البنية التحتية والتقنيات التمكينية، تقدر بـ50 مليار دولار وتستند هذه الأرقام المأخوذة من تحليل آرثر دي ليتل إلى التوقعات الحديثة الموثوقة لأسواق أجهزة وبرمجيات الواقع الافتراضي والمعزز والهجين عبر العديد من المستهلكين والشركات وقطاعات الأعمال.

إطار هيكلي

ويبحث التقرير أيضاً في التقنيات الرئيسة التي يمكنها تمكين عالم «الميتافيرس»، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وبلوك تشين، ويوفر إطاراً هيكلياً من ستة مستويات لفهم الواقع الحالي لتطور عالم «الميتافيرس». وبينما يخلص التقرير إلى أن الشركات اليوم تواجه عالماً من المفاهيم الأولية غير المترابطة لعالم «الميتافيرس» أو لعدة عوالم «الميتافيرس»، مع وجود العديد من التحديات التكنولوجية القائمة، فإنه يحثُّ الشركات والمؤسسات أيضاً على المبادرة باتخاذ خطوات لفهم السوق الحالية والاستعداد بشكل أفضل للمستقبل اعتباراً من اليوم.

نسخة

وقال الدكتور ألبرت ميج، المسؤول عن سلسلة تقارير «بلو شفت» في آرثر دي ليتل: يُعد عالم «الميتافيرس» في الأساس نسخة مستقبلية للإنترنت، مع تقنيات جديدة من المتوقع أن تحدث تحولات في منهجيات استخدام الإنترنت ونماذج الأعمال بالطريقة ذاتها التي أحدث بها الهاتف الذكي ثورة في عالم الويب. وبينما لا نزال على بعد نحو عقد من الزمن من الوصول إلى نسخة كاملة وغامرة لعالم «الميتافيرس»، هناك بالفعل فرص ضخمة يمكن استغلالها. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، كيف يمكننا الاستفادة من هذه الفرص؟

وأضاف: يقدم هذا التقرير تحليلاً غير مسبوق لمستوى النضج التكنولوجي ونموذج الأعمال الخاص بعالم «الميتافيرس» وفي الحقيقة تختلف بعض الاستنتاجات التي توصلنا إليها اختلافاً كبيراً عن العديد من الاستنتاجات التي توصل إليها آخرون في السابق.

فرص هائلة

وقال توماس كوروفيلا، الشريك الإداري لـ«آرثر دي ليتل» الشرق الأوسط، والذي سيلقي كلمة في ملتقى دبي للميتافرس: في ظل التحول المتسارع من الويب الكلاسيكي إلى عالم «الميتافيرس»، سيكون هناك فرص هائلة للعديد من قطاعات الأعمال في الاقتصاد الرقمي. ويجب ألا تقلل الشركات والمؤسسات من أهمية وإمكانيات عالم «الميتافيرس»، بل ينبغي عليها اتخاذ خطوات لفهم السوق الحالية وتجهيز نماذج أعمالها للمستقبل اعتباراً من اليوم. ويقدم التقرير الجديد صورة واقعية لعالم «الميتافيرس» بالنسبة للشركات والمؤسسات، مع التركيز بشكل خاص على التقنيات التي ستمكّن هذا العالم الجديد.

تحديات

ومع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التكنولوجية القائمة التي لا تزال بحاجة إلى التغلب عليها، يفترض التقرير - بشكل متحفظ – مساحة جديدة في السوق بنسبة 10 % - 30 % من خلال إحراز المزيد من التقدم في اعتماد تقنيات عالم «الميتافيرس» حتى عام 2025.

3 أنواع

قسم التقرير سوق «الميتافيرس» إلى ثلاثة أنواع: نوع خاص بالمستهلكين الأفراد ونوع خاص بالشركات والمؤسسات ونوع خاص بالقطاعات الصناعية.

وأشار إلى أنه توجد بالفعل العديد من التطبيقات الحقيقية لعالم «الميتافرس» في معظم القطاعات للمستهلكين والشركات والصناعات. ومع ذلك، يتم تنفيذ هذه التطبيقات حالياً كمعايير ونماذج أولية بالإضافة إلى ذلك، تتوفر حالياً فرص تطوير البنية التحتية اللازمة لمستقبل عالم «الميتافرس».

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