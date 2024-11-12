أدوية مضادة للسرطان قوامها معدن البلاتين

ابتكر علماء روس نهجاً جديداً لتصنيع الأدوية المضادة للأورام، جوهرها وأساسها معدن البلاتين، حيث نجح بحاثة معهد الكيمياء غير العضوية التابع للفرع السيبيري من أكاديمية العلوم الروسية في نوفوسيبيرسك، في تطوير طريقة جديدة لتصنيع الأدوية المضادة للسرطان القائمة على معدن البلاتين، حسب وكالت تاس الروسية.

وقال دانيل فاسيلتشينكو، كبير الباحثين في المختبر، إن الطريقة الجديدة تجعل من الممكن تجنب ظهور المركبات القابلة للانفجار التي تتشكل عند إنتاج المادة بكميات كبيرة.

وتابع: «إن خصوصية الأدوية المضادة للأورام القائمة على البلاتين تكمن في أنها سامة، ويمكن أن تشكل خطراً على الإنسان، ولتجنب ذلك، يتم استخدام طرق مختلفة، وإحداها هي إنشاء مركبات خاملة يتم توصيلها إلى موقع الورم دون أن تتسبب في تأثير سام على الأعضاء الداخلية، وبعد ذلك يتم تنشيطها بالضوء».

ويعتبر العلاج الضوئي الديناميكي إحدى الطرق الحديثة لعلاج مرض السرطان، وتسمح تلك الطريقة بالقضاء على الأنسجة المرضية بشكل انتقائي باستخدام تفاعل كيميائي يتم تنشيطه بواسطة الطاقة الضوئية. ويستخدم العلماء الآن في بعض الأدوية مركبات تعتمد على معدن البلاتين الذي يقاوم انقسام الخلايا الخبيثة.

واستطرد: «أثناء دراسة هذه المركبات اكتشف العلماء أن تخليقها يجري باستخدام تكنولوجيا راسخة تاريخياً، وأن إنتاج المادة بكميات كبيرة يمكن أن يشكل خطراً على الإنسان. لقد طورنا، استناداً إلى مركباتنا الخاصة، نهجاً بديلاً للتخليق، والذي يتجنب المرحلة التي تتشكل فيها المركبات القابلة للانفجار، وسيفتح هذا النهج اتجاهاً جديداً مختلفاً تماماً في مجال تطوير مثل هذه الأدوية».