تطهير الجسم بالعصير يضر بالصحة

تشير دراسة جديدة من جامعة نورث وسترن إلى أن تطهير الجسم بالعصير فقط قد لا يكون صحياً كما يعتقد الناس، ووجد الباحثون أن حتى تطهير العصير القصير لمدة ثلاثة أيام فقط يمكن أن يسبب تغييرات ضارة في بكتيريا الأمعاء والفم، مما قد يؤدي إلى الالتهابات ومشاكل الإدراك.

وفحصت الدراسة المنشورة في مجلة Nutrients، ثلاث مجموعات من البالغين الأصحاء، شربت إحدى المجموعات العصير فقط، وتناولت مجموعة أخرى العصير مع الأطعمة الكاملة، وتناولت المجموعة الثالثة أطعمة نباتية كاملة فقط.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي تناولت العصير فقط شهدت أكبر زيادة في البكتيريا الضارة المرتبطة بالالتهاب وضعف صحة الأمعاء؛ في المقابل، شهدت مجموعة الأطعمة الكاملة النباتية تغييرات بكتيرية إيجابية، في حين شهدت مجموعة العصير بالإضافة إلى الطعام تحولات أكثر اعتدالاً، مما يشير هذا إلى أن تناول العصير بدون ألياف قد يعطل الميكروبيوم، مما يؤدي إلى مخاطر صحية طويلة الأمد.

يذكر أن النظام الغذائي قليل الألياف هو اتباع حمية غذائية معينة من خلال الحد من كمية الأطعمة الغنية بالألياف التي يتناولها الإنسان كل يوم، ما يساعد على إعطاء الجهاز الهضمي مزيداً من الراحة.