«حبوب أرز» طفيلية تغزو جسد رجل

أُصيب رجل بحالة من الرعب بعد اكتشاف أن جسده مليء بأكياس الدودة الشريطية، حيث أظهرت الأشعة السينية عقيدات تشبه «حبوب الأرز»، والتي تبين أنها أكياس ناتجة عن عدوى طفيلية، وفق «ديلي ميل».

ونشر الدكتور سام غالي، طبيب الرعاية العاجلة في فلوريدا، الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي واصفاً إياها بأنها واحدة من «أكثر صور الأشعة السينية جنوناً» التي رآها في مسيرته الطبية.

وأوضح أن المريض، الذي لم يتم ذكر اسمه، أصيب بهذه الحالة نتيجة تناول لحم خنزير نيئ أو غير مطبوخ جيداً يحتوي على يرقات الدودة الشريطية، التي تدخل في أنسجة الجسم وتشكل أكياساً يمكن أن تتحلل وتسبب العدوى.

وأشار تقرير الحالة إلى أن المريض لم يكن على علم بوجود الأكياس في جسمه، حيث ذهب إلى المستشفى لإجراء أشعة سينية بسبب حالة غير مرتبطة بالعدوى.

وقال غالي في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع: «إن الأكياس في كل مكان ولا يمكن حتى حسابها جميعاً».وأوضح أن هذه الأكياس يمكن أن تنتقل إلى أماكن متعددة في الجسم، وفي حالة هذا المريض، تركزت الأكياس في الأنسجة الرخوة للوركين والساقين.