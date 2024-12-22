زرع جهاز ضربات قلب بدون أسلاك لطفل

نجح الأطباء في جامعة كاليفورنيا ديفيس في تحقيق إنجاز تاريخي، من خلال زرع جهاز تنظيم ضربات القلب بدون أسلاك في طفل لأول مرة، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة PACE: Pacing and Clinical Electrophysiology.

وكان المريض، البالغ من العمر 13 عاماً، والمصاب بانسداد القلب الخلقي الكامل، يعاني من نوبات من الدوار، وتم تحويله إلى عيادة جامعة كاليفورنيا ديفيس.

وعلى عكس أجهزة تنظيم ضربات القلب التقليدية فإن هذا الجهاز أصغر بكثير، ولا يحتوي على أسلاك أو حبال، ويتكامل بسلاسة مع القلب، مما يقلل من المضاعفات طويلة الأمد.

وزرع الأطباء الجهاز من خلال الوريد الوداجي الداخلي الأيمن للمريض بدلاً من الوريد الفخذي، مما يسمح بالتعافي بشكل أسرع، والعودة إلى الرياضة بشكل أسرع، ولم يعانِ المريض من أي مضاعفات، وفي غضون ثلاثة أشهر استأنف أنشطته الطبيعية، بما في ذلك الرياضة.



