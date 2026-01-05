النظام الغذائي المتضمن كمية شحوم معتدلة يقلل تراكم الدهون

أكد باحثون صينيون من جامعة «هونان» الزراعية وجامعة الجنوب، أن النظام الغذائي الذي يحتوي على كمية معتدلة من الشحوم، يقلل من تراكم الدهون والالتهابات في الأنسجة الدهنية.

وطبقاً لـ«روسيا اليوم» دحض العلماء بدراستهم في السياق التصورات التقليدية حول أضرار الدهون الحيوانية، مشيرين إلى أن تناول الشحم ضمن النسبة الموصى بها (25% من القيمة الطاقية للنظام الغذائي) يحسن التمثيل الغذائي، من خلال تنظيم توازن الأنسجة الدهنية.



وواجه الخبراء الصينيون مفارقة، حيث إنه على الرغم من التوصيات باستبدال الدهون الحيوانية بالدهون النباتية أخذت حالات السمنة في الازدياد.

وأكد الباحثون أن النظام الغذائي التقليدي الغني باللحوم والشحوم الحيوانية يرتبط بانخفاض معدل انتشار السمنة والسكري مقارنة بالنظام الغذائي النباتي، وأجرى العلماء تجارب على الفئران.

واستمرت التجربة 24 أسبوعاً، حيث تلقت الفئران 25% من السعرات الحرارية من الدهون، ووجد أن الشحم يقلل من تراكم الدهون أكثر من الزيوت النباتية، وذلك بسبب زيادة مستوى حمض التوروكوليك، ما يحسن امتصاص الدهون ويقلل العمليات الالتهابية، كما لوحظ أن الشحم غني بالأحماض الدهنية المفيدة، التي تزيد من حساسية الجسم للأنسولين.