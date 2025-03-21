بذور اليقطين.. كنز البروتين

اليقطين ليس فقط من النباتات ذات الطعم اللذيذ لكن له كذلك فوائد عديدة، سواء الثمرة نفسها أو بذورها، فهو يحافظ على صحة القلب والبنكرياس والبروستاتا، إضافة لدوره في تحسين القدرة على الإبصار مع التقدم في السن.

اليقطين، والذي يطلق عليه أيضا القرع، وأحيانا قرع العسل، هو نبات من الفصلية القرعية. لون ثمرته أصفر أو برتقالي أو أحمر، والأشهر بينها هو الثمرة متوسطة الحجم ذات اللون البرتقالي.

وإلى جانب الثمرة، يقبل كثيرون على تناول بذرة اليقطين "اللب"، وذلك للذة مذاقها وفوائدها الصحية.

وتُعد هذه البذور مصدراً رائعاً لجميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، بما في ذلك الليوسين، الذي يلعب دوراً رئيسياً في نمو العضلات، وفقًا لما نشره موقع Surrey Live.

ورغم أن البيض يعد عنصرا أساسيا في الأنظمة الغذائية والروتين اليومي للعديد من رواد الصالات الرياضية وعشاق اللياقة البدنية، حيث يقدم هذا "الطعام الخارق" مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، إلا أن بذور اليقطين تحتوي على نسبة بروتين أعلى لكل غرام.

ويحتوي كل من بذور اليقطين والبيض على نسبة عالية من البروتين. يُعد البيض مصدراً للأحماض الأمينية الأساسية، ولكن عند مقارنتهما ببذور اليقطين، يمكن أن تحتوي البذور على نسبة أكبر، وبينما يوفر البيض فيتامينات أساسية مثل فيتامين D وفيتامين B12، بذور اليقطين غنية بالمغنيسيوم والزنك.

تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 6 غرامات من البروتين. في المقابل، تحتوي بذور اليقطين على بروتين أكثر من البيض - حوالي 30 غرامًا تحتوي على حوالي 8.8 غرام. كما أنها غنية بالدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم، والزنك، والبوتاسيوم والفوسفور. بذور اليقطين مصدر جيد للبروتين، ويمكن أن تساعد في بناء العضلات. كما أنها تحتوي على الألياف والدهون الصحية وعناصر غذائية أخرى تساعد في إنقاص الوزن وتعزيز اللياقة البدنية.

للاستمتاع بكامل الفوائد الصحية لبذور اليقطين، من الضروري إدراجها ضمن نمط حياة متوازن ونشط. يمكن دمج بذور اليقطين في الوجبات للاستمتاع بفوائدها الصحية العديدة.

يمكن أن يُعزز تحميصها خصائصها المضادة للأكسدة. يمكن رشها على طبق الشوفان أو العصير المخفوق في وجبة الفطور أو الزبادي. بل ويمكن استخدام دقيق بذور اليقطين لزيادة محتوى المخبوزات من البروتين.