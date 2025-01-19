المشروبات السكرية تؤذي القلب

كشفت دراسة جديدة أجراها أطباء من جامعة «تافتس» في الولايات المتحدة الأمريكية عن «نتائج مدمرة» للمشروبات السكرية على القلب والأوعية الدموية. المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، مصممة لتكون لذيذة للغاية، لكنها محمّلة بكميات كبيرة من المحليات لتحفيز مراكز المتعة في الدماغ.

لكن هذا الاستمتاع الأولي يخفي خطراً كبيراً. تقدم المشروبات المحلاة بالسكر عادة قيمة غذائية ضئيلة، وتُظهر الأبحاث أن الاستهلاك المعتاد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل تسوس الأسنان، والسمنة، ومرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب. ووفقاً للدراسة الجديدة، فإن ما يقرب من 1.2 مليون حالة جديدة من أمراض القلب والأوعية الدموية، و2.2 مليون حالة جديدة من مرض السكري من النوع الثاني، تتطور في جميع أنحاء العالم كل عام.