نظام يحمي من التسمم الغذائي

أكد باحثون من جامعة كامبريدج أن تناول خبز الحبوب الكاملة والخضروات والفاصوليا، يقلل من الإصابة بالتسمم الغذائي القاتل، مشيرين إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يعزز نمو البكتيريا النافعة، التي تعيش في الأمعاء، ما يسهم بحماية الجسم من الجراثيم.

