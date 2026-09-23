اليقطين..كنز من الفيتامينات

أفاد الصندوق العام لشركات التأمين الصحي بألمانيا أن اليقطين (قرع العسل) يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه غني بالكاروتينات، التي تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات، وتؤثر إيجاباً على جهاز المناعة، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون، كما تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



ويعد اليقطين أيضاً كنزاً من الفيتامينات؛ حيث إنه غني بفيتامينات B1 وB2 وB6 وC، كما أن بذوره غنية بفيتامين E. كما يعد اليقطين غنياً بالألياف الغذائية، التي تتمتع بأهمية بالغة لعملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم. علاوة على ذلك، فإن الألياف الغذائية تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تدعم فقدان الوزن الصحي.



ويدعم هذا التأثير أن اليقطين يتكون من الماء بنسبة تصل إلى 90 %، وهو من بين الخضروات الأقل سعرات حرارية؛ حيث تحتوي 100 جرام من لبه على حوالي 25 سعرة حرارية فقط.