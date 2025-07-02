متلازمة نادرة تحرم طفلاً من الطعام لعامين

يعاني الطفل روني ماكغي، البالغ من العمر 3 سنوات، من مدينة هيوتين البريطانية، من حالة صحية نادرة، جعلته يرفض الطعام تماماً منذ نحو عامين.



روني، الذي ولد بصحة جيدة، وكان ينمو بشكل طبيعي في بداياته، توقف عن تناول الطعام بشكل مفاجئ، منذ أن بلغ 18 شهراً، ولا يعيش حالياً إلا على الحليب فقط.



وتقول جيس ماكورميك والدة الطفل: «إن كل يوم يمر هو معركة للبقاء»، وتصف العجز عن مساعدة ابنها بأنه «أمر يمزق القلب».



ويُرجح بعض المختصين أن روني قد يكون مصاباً بمتلازمة تعرف باسم «اضطراب تجنب الطعام وتقييده»، وهي حالة نفسية نادرة تدفع المصابين إلى تجنب الطعام بسبب الخوف، أو الحساسية المفرطة للمذاق أو القوام أو الرائحة.