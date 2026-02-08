قشر البرتقال ينقّي الماء

ابتكر باحثون وسيلة صديقة للبيئة لتحويل قشور البرتقال المهملة إلى مادة «فحم حيوي» عالية الكفاءة، قادرة على تنقية المياه من الأصباغ الصناعية السامة.

تعتمد التقنية الجديدة على معالجة القشور كيميائياً، لإنشاء مسام دقيقة قادرة على امتصاص 97 % من الملوثات في ساعة واحدة فقط.

وأوضح الباحثون أن هذا الابتكار يخلصنا من أطنان النفايات الزراعية التي تلوث البيئة عند حرقها، ويقدم حلاً منخفض التكلفة لحماية الكائنات البحرية والبشر من مخاطر الملوثات الكيميائية.

وتتميز هذه المادة بقدرتها على العمل بكفاءة عالية، حتى بعد إعادة استخدامها لسبع مرات متتالية، ما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة ونقاءً لمواردنا المائية.