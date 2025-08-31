«نعمة النسيان» تمنح أمريكياً مليون دولار

لم يكن رجل أمريكي يعيش في مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند، يدري أن السعد سيزوره بشكل مضاعف، في مرة واحدة، وذلك بفضل النسيان الذي كان بوابة ومفتاح الأنعام والخيرات في حياته.

إذ فاز بمبلغ إجمالي قدره مليون دولار بعد أن اشترى تذكرة يانصيب ثانية، للسحب نفسه، جراء نسيانه، فكافأه الحظ مكافأة مضاعفة، في يانصيب «باور بول»، مانحاً إياه فوزاً قدره 500 ألف عن كل تذكرة.



وذكر الرجل لموظفي اليانصيب، حسب «روسيا اليوم»، أنه كان في حيرة من أمره، حيث لم يستطع تذكر ما إذا كان قد اشترى تذكرة بالفعل أم لا، ما دفعه لشراء تذكرة إضافية بخيار «دوبل بلاي» الخاص باليانصيب، ليفوز بجائزة قدرها 500 ألف دولار عن كل تذكرة.

وبعد عودته إلى المنزل، اكتشف المفاجأة السارة حين وجد أنه يملك تذكرة إضافية فائزة بنفس قيمة الجائزة.