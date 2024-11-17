اكتشاف لغز مسارات النمل

طوّر فريق من جامعة ولاية فلوريدا، نموذجاً يشرح كيفية إنشاء النمل مسارات إلى مصادر غذائية متعددة، وتسترشد هذه المسارات بالفيرومونات، حيث يشتهر النمل بإنشائه مسارات منظمة لمصادر الغذاء.

وبحسب النتائج المنشورة في مجلة علم الأحياء الرياضي، تُظهر الدراسة أن النمل ينشئ في البداية مسارات إلى جميع مصادر الغذاء المتاحة بالقرب من عشه؛ ومع ذلك، بمرور الوقت، يميل النمل إلى تفضيل أقرب مصدر للغذاء، مما يعزز مساراته.

وصنف الباحثون النمل إلى مجموعتين: النمل الباحث عن الطعام، الذي يتجول بحثاً عن الطعام، والنمل العائد، الذي يعود مباشرة إلى العش بعد العثور على الطعام، ولاحظوا أن مصادر الغذاء الأقرب تتلقى علامات فيرومونات أقل من النمل العائد، مما يجعل أقصر طريق أكثر جاذبية بمرور الوقت.