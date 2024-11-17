تطوير لحوم نباتيةتشبه الحقيقية

طوّر باحثو جامعة ستانفورد طريقة علمية دقيقة لقياس وتحليل قوام الأطعمة النباتية، مقارنين إياه بقوام اللحوم الحقيقية.

واستخدم الباحثون، وفقاً للدراسة المنشورة في مجلة «العلم والغذاء»، آلات لقياس كيفية استجابة الأطعمة لقوى مختلفة، مثل السحب والدفع والقص، تماماً كما نفعل نحن عند المضغ.

وحلل الباحثون البيانات الناتجة عن هذه الاختبارات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يسمح بفهم دقيق لقوام الطعام وتصنيفه، وقاموا بمقارنة نتائج التحليل الآلي بتقييمات مجموعة من الأشخاص الذين يتذوقون الأطعمة، للتأكد من أن النتائج العلمية تتطابق مع الإحساس البشري.