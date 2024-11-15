«ازرع طعامك بنفسك» ورشة تعرّف الطلبة على فنون الزراعة

ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، قدمت ورشة «ازرع طعامك بنفسك» فرصة للأطفال وطلاب المدارس لفهم الزراعة بعمق أكبر، وتصحيح الفكرة الشائعة التي تعتبرها مجرد حفر الأرض ووضع أي بذور فيها.

بدأت الورشة بتعريف المشاركين على مواسم الزراعة، وتوضيح أهمية اختيار الوقت المناسب لزراعة كل نوع من البذور، مع شرح تقنيات الزراعة المختلفة التي تناسب كل نوع؛ مثل نقع البذور في الماء لتنشيط نمو الجذور قبل وضعها في التربة، أو إزالة القشرة المحيطة بالبذور عند الحاجة. كما تناولت الورشة أساسيات الري وحماية النباتات من الحشرات والآفات.

ولتوفير جو من المرح، صمم الطلاب مجسمات لحيوانات المزرعة باستخدام القطن لصنع الخراف، وقصاصات الورق للكائنات الصغيرة كالنحل والفراشات، بينما استخدموا الشرائط لتمثيل الأغصان والأشجار. كما صنعوا سوراً حول المزرعة من أعواد المرطبات، واحتفظوا بهذه المجسمات كتذكار من زيارتهم للمعرض.

وحرصت الورشة على إتاحة فرصة التفاعل المباشر مع التربة، من خلال نماذج أُعدت خصيصاً لذلك، مما عزز شعور الطلاب بالثقة والاستقلالية، وأسهم في تحسين حالتهم النفسية عبر التعامل مع الطبيعة، كما قربتهم من فكرة الزراعة بشكل عملي وبسيط وممتع.